هدايا عيد الأم 2025.. أسعار الحقائب تبدأ من 50 جنيها.. الساعات بـ 200 والأكواب بـ 75.. والفوانيس المزينة تدخل القائمة بسبب موسم رمضان (فيديو وصور)

مع اقتراب عيد الأم، تتجه الأنظار إلى محال الهدايا التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الأبناء الراغبين في التعبير عن امتنانهم وحبهم لأمهاتهم من خلال تقديم الهدايا، ويكتسب هذا العيد أهمية خاصة هذا العام، حيث يتزامن مع شهر رمضان المبارك، مما يضيف أجواء روحانية وعائلية دافئة لهذه المناسبة.

اهتمام خاص بالتغليف والمظهر الأنيق

تحرص محال الهدايا على تقديم مجموعة متنوعة من الهدايا التي تناسب مختلف الأذواق والميزانيات. كما أصبح الاهتمام بالتغليف والتصميم الجذاب للهدية جزءًا أساسيًا من عملية الشراء، حيث يسعى المشترون إلى تقديم الهدايا بطريقة تعكس الاهتمام والاحترام للأم.

وفي حديثنا مع مهاب، صاحب أحد محلات الهدايا، أكد أن "الهدايا الأكثر طلبًا في عيد الأم تشمل الحقائب اليدوية، الساعات، والأكواب (المجّات) المزينة بعبارات جميلة تعبر عن الحب والامتنان". وأوضح أن فكرة الهدية ليست بقيمتها المادية، بل بما تحمله من مشاعر صادقة للأم، مشيرًا إلى أن مجرد تذكرها في هذا اليوم وإهدائها شيئًا بسيطًا يجعلها سعيدة.

أسعار بعض هدايا عيد الأم

حقائب اليدوية تبدأ من 50 إلى 150 جنيها

الساعات تبدأ من 75 إلى 200 جنيه

المجات من 75 إلى 300 جنيه

خيارات متنوعة تناسب الجميع

إلى جانب الهدايا التقليدية، يتجه البعض إلى تقديم ملابس أنيقة أو أجهزة كهربائية خفيفة مثل الخلاطات والمكاوي وأجهزة تحضير القهوة، حيث يرى الكثيرون أنها هدايا عملية ومفيدة. كما تحظى العطور ومستحضرات التجميل بإقبال كبير، خاصةً بين الأمهات اللواتي يفضلن العناية الشخصية.

وفي ظل تزامن عيد الأم هذا العام مع شهر رمضان، يلاحظ أصحاب المحلات زيادة الطلب على الهدايا الرمضانية مثل الفوانيس المزينة، وأطقم الضيافة الخاصة بالشهر الكريم، مما يضفي على الهدية طابعًا مميزًا يعكس روح المناسبة.

لمسات براءة الأطفال في عيد الأم

يقول مهاب إن من أجمل المواقف التي يتعرض لها خلال فترة عيد الأم هي رؤية الأطفال الصغار، الذين يخرجون من المدرسة ويتوجهون إلى محله راغبين في شراء هدايا من مصروفهم الشخصي.

يقول مهاب بحماس:"أراهم يحملون عملات معدنية قليلة، يسألون عن وردة بلاستيكية أو بطاقة معايدة مزينة ببعض الكلمات التي يخطونها بأنفسهم"، مضيفًا أن هذا الشعور البسيط والمليء بالحب يكفي أي أم ليشعرها بالسعادة. ويحرص بدوره على مساعدة هؤلاء الأطفال في اختيار هدايا جميلة ومناسبة مهما كانت بسيطة، دعمًا منه لهذه اللفتة الطفولية الصادقة.

تكريم المعلمات في عيد الأم

ومن المظاهر اللافتة أيضًا في عيد الأم، يضيف مهاب أن هناك عددًا كبيرًا من الأمهات اللواتي يشترين الهدايا للمعلمات، ليقوم أبناؤهن بتقديمها لهن تقديرًا لدورهن الكبير في التربية والتعليم. ويجد في ذلك لفتة جميلة تعكس أهمية المعلمة في حياة الطلاب، فهي أيضًا أم ثانية ترعى وتعلم وتربي.

الاحتفال بعيد الأم في أجواء رمضانية

يمثل عيد الأم فرصة مميزة للتعبير عن التقدير والعرفان للأمهات، ومع قدومه في رمضان، يصبح الاحتفال به أكثر حيوية، حيث تجتمع العائلات حول مائدة الإفطار لتكريم الأمهات وتقديم الهدايا وسط أجواء مليئة بالحب والامتنان.

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