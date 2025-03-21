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ثقافة وفنون

سيلينا جوميز تطرح فيديو كليب أغنية Younger And Hotter Than Me

سيلينا جوميز، فيتو
سيلينا جوميز، فيتو

طرحت النجمة سيلينا جوميز، أول فيديو كليب من ألبومها الجديد "I Said I Love You First"، الذي صدر رسميا اليوم ٢١ مارس ٢٠٢٥.

واختارت سيلينا جوميز، أغنية Younger And Hotter Than Me، لتكون أول أغنية تصور لها فيديو كليب.

واعترفت النجمة سيلينا جوميز، لمجلة رولينج ستون، بأنها لم تكن تعرف المسار الموسيقي، الذي أرادت اتخاذه قبل العمل على ألبوم "I Said I Love You First" مع خطيبها والمنتج الموسيقي، بيني بلانكو.

وقالت سيلينا:"بصراحة، كنتُ أشعر بالإحباط الشديد، والارتباك نوعًا ما بشأن وجهتي الموسيقية التالية..كنا معًا لفترة، وكنتُ أثق به بالطبع.. لم أستطع تحديد أسلوبي الموسيقي.. من المفيد أنه يعرف القليل عن الموسيقى، وقد حدث ذلك تلقائيًا، لدرجة أنني شعرتُ أن هذه العملية مختلفة، عن أي عملية مررتُ بها من قبل".

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

كشفت النجمة سيلينا جوميز، أسماء أغاني ألبومها الجديد، ‘I Said I Love You First’، والذي تتعاون فيه مع خطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو.

ومن المقرر أن يحتوي ألبوم سيلينا جوميز، ‘I Said I Love You First’، علي ١٤ أغنية جديدة، وهما:ـ
1. I Said I Love You First 

2. Younger And Hotter Than Me 

3. Call Me When You Break Up 

4. Ojos Tristes 

5. Don’t Wanna Cry 

6. Sunset Blvd 

7. Cowboy 

8. Bluest Flame

 9. How Does It Feel To Be Forgotten 

10. Do You Wanna Be Perfect 

11. You Said You Were Sorry 

12. I Can’t Get Enough 

13. Don’t Take It Personally 

14. Scared Of Loving You

سيلينا جوميز تعلن عن ألبوم جديد بالتعاون مع خطيبها

يذكر أن الفنانة الأمريكية سيلينا جوميز، اعلنت مؤخرا عن إطلاق ألبوم جديد، بعد عدة سنوات، من الانقطاع عن عالم الموسيقى.

وكشفت سيلينا جوميز، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تعمل على إطلاق ألبوم جديد، بالتعاون مع خطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، وسيحمل الألبوم الجديد، عنوان  "‘I Said I Love You First’.

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