الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سيلينا جوميز تهدي ألبومها الجديد لجمهور فيلم Spring Breakers (فيديو)

سيلينا جوميز وبيني
سيلينا جوميز وبيني بلانكو، فيتو

فاجأت سيلينا جوميز، وبيني بلانكو، جمهور السينما في عرض IMAX لفيلم "Spring Breakers"، بتوزيع محركات أقراص USB، تحتوي علي أغاني ألبومها الجديد، وذلك قبل الإطلاق الرسمي لألبوم "I Said I Love You First، والمقرر إطلاقه غدا.

 

اعترفت النجمة سيلينا جوميز، لمجلة رولينج ستون، بأنها لم تكن تعرف المسار الموسيقي، الذي أرادت اتخاذه قبل العمل على أغنية "I Said I Love You First" مع خطيبها والمنتج الموسيقي، بيني بلانكو.

وقالت سيلينا:"بصراحة، كنتُ أشعر بالإحباط الشديد، والارتباك نوعًا ما بشأن وجهتي الموسيقية التالية..كنا معًا لفترة، وكنتُ أثق به بالطبع.. لم أستطع تحديد أسلوبي الموسيقي.. من المفيد أنه يعرف القليل عن الموسيقى، وقد حدث ذلك تلقائيًا، لدرجة أنني شعرتُ أن هذه العملية مختلفة، عن أي عملية مررتُ بها من قبل".

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

كشفت النجمة سيلينا جوميز، أسماء أغاني ألبومها الجديد، ‘I Said I Love You First’، والذي تتعاون فيه مع خطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو.

ومن المقرر أن يحتوي ألبوم سيلينا جوميز، ‘I Said I Love You First’، علي ١٤ أغنية جديدة، وهما:ـ
1. I Said I Love You First 

2. Younger And Hotter Than Me 

3. Call Me When You Break Up 

4. Ojos Tristes 

5. Don’t Wanna Cry 

6. Sunset Blvd 

7. Cowboy 

8. Bluest Flame

 9. How Does It Feel To Be Forgotten 

10. Do You Wanna Be Perfect 

11. You Said You Were Sorry 

12. I Can’t Get Enough 

13. Don’t Take It Personally 

14. Scared Of Loving You

سيلينا جوميز تعلن عن ألبوم جديد بالتعاون مع خطيبها

يذكر أن الفنانة الأمريكية سيلينا جوميز، اعلنت مؤخرا عن إطلاق ألبوم جديد، بعد عدة سنوات، من الانقطاع عن عالم الموسيقى.

وكشفت سيلينا جوميز، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تعمل على إطلاق ألبوم جديد، بالتعاون مع خطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، وسيحمل الألبوم الجديد، عنوان  "‘I Said I Love You First’.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيلينا جوميز اقتحام منزل سيلينا جوميز الفنانة سيلينا جوميز الهجوم علي سيلينا جوميز

مواد متعلقة

سيلينا جوميز: كنت أشعر بالإحباط قبل العمل على ألبوم I Said I Love You First

استضافة سيلينا جوميز وبيني بلانكو ببرنامج "The Tonight Show with Jimmy Fallon"

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

هل الليلة ليلة القدر؟ 3 علامات ترشحها لهذه المنزلة العظيمة

خلافات محمد سامي في صناعة الدراما، 2011 بداية الأزمات و«المتحدة» أطاحت به

بعد توعد ترامب بإبادتهم، توفيق عكاشة يكشف مخططا أمريكيا لضرب الحوثيين بأسلحة أقرب للنووية

شنط وأحذية آخر ما تبقى من ضحايا سقوط سقف غرفة دروس خصوصية على تلاميذ بالدقهلية (صور)

أستراليا تقسو على إندونيسيا بخماسية في تصفيات كأس العالم

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة إنبي الليلة

بعد ارتفاعها لرقم قياسي، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس

منوعات

المزيد

بن ستيلر: أتمنى تجديد آبل مسلسل SEVERANCE لموسم ثالث

كيم كارداشيان تمنع ابنة كانييه ويست من زيارته بسبب أندرو تيت

طريقة مبتكرة لنقل الصوت دون استخدام سماعات، ما القصة؟

ديمي مور تحتفل بعيد ميلاد بروس ويليس الـ 70 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 3668 جنيها

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم الخميس

بعد ارتفاعها لرقم قياسي، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

في 5 جمل.. اتعلم فن "قلب الترابيزة" مع عصام عمر في نص الشعب اسمه محمد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في الصلح مع أهل الحيرة

هل الليلة ليلة القدر؟ 3 علامات ترشحها لهذه المنزلة العظيمة

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل الصدقة في رمضان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية