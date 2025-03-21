الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الطلائع بعد الخسارة أمام إنبي.. قمصان يحاضر اللاعبين لتصحيح الأخطاء.. كولر يعود من سويسرا.. وفرمان جديد لهذا اللاعب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل فى إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، يوم 24 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا” .

وخطف فريق إنبي فوزا قاتلا من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

موعد عودة كولر الى القاهرة

ويعود مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الي القاهرة اليوم بعد انتهاء إجازته الخاصة، حيث يستعد السويسري لقيادة تدريبات الفريق والعودة من جديد لقيادته داخل الملعب خلال مباراة طلائع الجيش التى شهدت قيادة فنية لمساعد المدرب السويسري سامي قمصان.

برنامج خاص لإنقاص وزن نجم الاهلي

كما يخضع عمر الساعي لاعب الاهلي لبرنامج بدني مكثف خلال الأيام المقبلة من أجل أنقاص وزنه الذى ظهر بشكل زائد خلال مباراة إنبي التى أقيمت أمس وخسرها الأهلي بهدف دون رد.

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الطلائع

ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش حيث يخوض اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة إنبي أمس مران خفيف، على أن يؤدي باقي اللاعبين تدريبات قوية فى إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة امام فريق الطلائع.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1ـ إنبي: 3 نقاط

2ـ طلائع الجيش: نقطة

3ـ فاركو: نقطة

4ـ الأهلي: بدون نقاط

ويبدأ الجهاز الفني للأهلي دراسة فريق طلائع الجيش استعدادا للمواجهة المرتقبة يوم الاثنين المقبل كما يعقد سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء التى شهدتها مباراة إنبي أمس والتى شهدت خسارة محلية للفريق فى أولى مبارياته ببطولة كاس عاصمة مصر فى نسختها الأولى بعد تعديل مسماها من كأس الرابطة.

تشكيل إنبي أمام الأهلي

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – مصطفى دويدار – خالد أحمد.

خط الوسط: أحمد العجوز – علي محمود – علي إيهاب.

خط الهجوم: رفيق كابو – أحمد أوفا – محمد شريف حتحوت.

وتواجد على مقاعد البدلاء، عبد الرحمن سمير وحسام إيفونا وأحمد زكي ومحمد سمير وصلاح زايد وشيكو محارب وأحمد جمال وتيندري مونوفو ومحمود عصام.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق وعمر الساعي وأحمد رضا.

خط الهجوم: سمير محمد.

وضمت دكة البدلاء: مصطفى مخلوف ومعلول وكريم نيدفيد وحسام عادل ومحمود لبيب ومحمد زعلوك ومحمد أحمد سعد وهشام مصطفى ومعاذ عطية.

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