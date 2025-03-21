الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد عادل: عمر الساعي لا يرتقي أن يكون لاعبا في الأهلي

عمر الساعي، فيتو
عمر الساعي، فيتو

أكد أحمد عادل، لاعب النادي الأهلي السابق، أن عودة التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أهم مكسب في مباراة إنبي.


وقال عادل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "أداء لاعبي الأهلي أمام إنبي، عليه علامات استفهام، ولا ألوم اللاعبين العائدين من الإصابات، ولكن اللاعبين الذين يشاركوا كان عليهم تقديم أداء أفضل من ذلك".


وتابع: "كولر كان يعتمد على عناصر معينة في الأهلي، وهذا ظهر في ابتعاد العديد من اللاعبين عن مستواهم في مباراة إنبي، وظهر ذلك في أداء عمر الساعي، وأداءه لا يرتقي أن يكون لاعبًا في الأهلي، وعمر الساعي لم يستغل الفرص التي حصل عليها".


وأضاف: "الأهلي دائمًا لا يوجد فيه أساسي واحتياطي، وفي حال المشاركة لمدة 5 دقائق اللاعب يقدم أداءً جيدًا، ومن المفترض أن اللاعبين في لقاء إنبي تنتظر فرصة ولكنهم ظهروا بأداء متواضع".

 

عودة علي معلول أكثر مكسب للأهلي

وأكمل: "عودة علي معلول، أكثر مكسب للأهلي من مباراة إنبي، وهو المكسب الوحيد، وعقب نزول أحدث فارق، وسيعود لمستواه سريعًا، وفي حالة استعادة 50% من مستواه سيكون أفضل من أي لاعب".

 

وخسر الأهلي أمام إنبي 1-0 في منافسات كأس عاصمة مصر في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس بإستاد السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد عادل عمر الساعي الأهلي النادي الأهلي علي معلول أنبي

مواد متعلقة

حساب الأهلي يحتفي بعودة علي معلول للمشاركة مع الفريق

الهلال السوداني: نحترم الأهلي بتاريخه وشعبيته الكبيرة وهدفنا التتويج بدوري أبطال إفريقيا

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من إنبي

بعد الخسارة من إنبي، موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

زملكاوي وبيحب شيكابالا جدا، شهادة تقطع الشك باليقين عن انتماء محمد صلاح الكروي

أحمد عادل: عمر الساعي لا يرتقي أن يكون لاعبا في الأهلي

الأهلي طرابلس الليبي يعلن تعيين حسام البدري مديرا فنيا (صور)

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الفراولة والجوافة واليوسفي يواصل قفزاته

الجيش السوداني يسيطر على القصر الجمهوري في الخرطوم (فيديو)

الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة ويعين سارة الزعفراني خلفا له (فيديو)

سعر السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف وانخفاض المرجان وسط 10 جنيهات

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف بـ 26 جهة حكومية

منوعات

المزيد

جحيم خلف الأسوار، إغلاق مطار هيثرو في لندن وتحذير للمسافرين من الدخول (فيديو)

علماء يكتشفون حقائق صادمة بعد دراستهم لنجم ساطع

دراسة تكشف معاناة النساء المسلمات في ألمانيا

اكتشاف عنكبوت عملاق في أعماق المحيط قرب القطب الجنوبي

المزيد

خدمات

المزيد

حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاض جديد بدرجات الحرارة ورياح

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسماء سورة الكهف وفضائلها ومكان نزولها (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية