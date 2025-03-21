أحمد عادل: عمر الساعي لا يرتقي أن يكون لاعبا في الأهلي

أكد أحمد عادل، لاعب النادي الأهلي السابق، أن عودة التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أهم مكسب في مباراة إنبي.



وقال عادل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "أداء لاعبي الأهلي أمام إنبي، عليه علامات استفهام، ولا ألوم اللاعبين العائدين من الإصابات، ولكن اللاعبين الذين يشاركوا كان عليهم تقديم أداء أفضل من ذلك".



وتابع: "كولر كان يعتمد على عناصر معينة في الأهلي، وهذا ظهر في ابتعاد العديد من اللاعبين عن مستواهم في مباراة إنبي، وظهر ذلك في أداء عمر الساعي، وأداءه لا يرتقي أن يكون لاعبًا في الأهلي، وعمر الساعي لم يستغل الفرص التي حصل عليها".



وأضاف: "الأهلي دائمًا لا يوجد فيه أساسي واحتياطي، وفي حال المشاركة لمدة 5 دقائق اللاعب يقدم أداءً جيدًا، ومن المفترض أن اللاعبين في لقاء إنبي تنتظر فرصة ولكنهم ظهروا بأداء متواضع".

عودة علي معلول أكثر مكسب للأهلي

وأكمل: "عودة علي معلول، أكثر مكسب للأهلي من مباراة إنبي، وهو المكسب الوحيد، وعقب نزول أحدث فارق، وسيعود لمستواه سريعًا، وفي حالة استعادة 50% من مستواه سيكون أفضل من أي لاعب".

وخسر الأهلي أمام إنبي 1-0 في منافسات كأس عاصمة مصر في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس بإستاد السلام.

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