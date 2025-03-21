خصائص وتفاصيل قرض الإسكوتر في بنك مصر

يقدم بنك مصر قرض سكوتر للمصريين من خلال برامج عدة آليات للتمويل.

وتشمل خصائص التمويل في قرض الإسكوتر بمعدل عائد تنافسي كما يلي:

الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري.

الموظفين بشهادة إثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.

الشروط العامة لمنح القرض:

سعر عائد تنافسي.

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

الحد الأقصى لقيمة القرض 400,000 جنيه ( بشروط محددة).

الحد الأقصى لنسبة التمويل 100 % من قيمة السكوتر (بشروط محددة).

الحد الأقصى لمدة القرض 84 شهر.

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق حديث على مقر إقامة العميل (غاز/كهرباء/مياه/ تليفون).

عرض سعر سكوتر معتمد من المعرض.

بالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري ( في حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية.

تصريح مزاولة المهنة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.

صورة البطاقة الضريبية.

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر او شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي او جمعية المحاسبين والمراجعين.

مميزات إضافية:

بدون حظر بيع وبدون تأمين.

يمنح العميل وثيقة تأمين على الحياة مجانية طوال فترة عمر القرض.

يمكن ترخيص السكوتر باسم طرف ثالث (بشروط محددة).

يتساءل عملاء بنك مصر حول إمكانية ربط بطاقات الخصم المباشر وغيرها على المحفظة الإلكترونية بالبنك.

وأوضح مسئولون ببنك مصر أنه بالفعل يمكن ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدمًا) بالمحفظة وذلك ضمن مجموعة خدمات عديدة يتم تقديمها للعملاء.

كما تشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك مصر لعملائه من خلال المحفظة المالية ما يلي:

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف آلي في مصر.

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر.

3- أسهل طريقة تدفع بها

4- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك.

5- فواتير الموبايل ليك ولغيرك.

6- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك.

7- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز).

8-اشتراكات النقابات والأندية.

9- تذاكر الطيران.

10- فوري باي والشراء من خلال الـ QR Code.

11- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الـ NFC.

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