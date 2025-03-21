الجمعة 21 مارس 2025
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خارج الحدود

الجيش السوداني يسيطر على القصر الجمهوري في الخرطوم (فيديو)

الجيش السوداني،
الجيش السوداني، فيتو

تمكنت قوات الجيش السوداني من الوصول إلى داخل القصر الجمهوري عبر البوابة الشرقية، بعد أربعة أيام من المعارك المتتالية مع مليشيا الدعم السريع.

فبعد معارك عنيفة ومتواصلة استطاع خلالها الجيش السوداني من تدمير مليشيا الدعم السريع في أنحاء القصر والدخول إليه لأول مرة منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023.

وأظهرت صور حديثة ظهور قائد السيطرة على متحركات الخرطوم بالجيش السوداني اللواء محمد عبد الرحمن البيلاوي داخل القصر الجمهوري رفقة عناصر الجيش.

وانسحبت مليشيا الدعم السريع المتبقية نحو منطقة السوق العربي وسط الخرطوم حيث يطارد الجيش السوداني القوات المنسحبة والمتراجعة من معركة القصر.

واحتمدت المعارك بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع مؤخرًا، بعدما استعاد الجيش السيطرة على مساحات كبيرة من الخرطوم.

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