الجيش السوداني يسيطر على القصر الجمهوري في الخرطوم (فيديو)

تمكنت قوات الجيش السوداني من الوصول إلى داخل القصر الجمهوري عبر البوابة الشرقية، بعد أربعة أيام من المعارك المتتالية مع مليشيا الدعم السريع.

فبعد معارك عنيفة ومتواصلة استطاع خلالها الجيش السوداني من تدمير مليشيا الدعم السريع في أنحاء القصر والدخول إليه لأول مرة منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023.

وأظهرت صور حديثة ظهور قائد السيطرة على متحركات الخرطوم بالجيش السوداني اللواء محمد عبد الرحمن البيلاوي داخل القصر الجمهوري رفقة عناصر الجيش.

وانسحبت مليشيا الدعم السريع المتبقية نحو منطقة السوق العربي وسط الخرطوم حيث يطارد الجيش السوداني القوات المنسحبة والمتراجعة من معركة القصر.

مراسل العربية: الجيش السوداني يسيطر على القصر الجمهوري ويطارد عناصر الدعم السريع المنسحبين منه#قناة_العربية #السودان #الخرطوم pic.twitter.com/okGXetJd3Y — العربية (@AlArabiya) March 21, 2025

واحتمدت المعارك بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع مؤخرًا، بعدما استعاد الجيش السيطرة على مساحات كبيرة من الخرطوم.

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