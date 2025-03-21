الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد: سقوط أمطار متوسطة على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة تضرب مرسى مطروح فجرا وانخفاض حاد بدرجات الحرارة (صور)

موجات شديدة الحرارة ورياح خماسينية، الأرصاد تحذر من ربيع 2025

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة  على كافة الانحاء ويصاحب ذلك نشاط للرياح.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري،والسواحل الغربية، والسواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 8

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم حالة الطقس

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاض جديد بدرجات الحرارة ورياح

القاهرة تسجل 12 درجة مئوية، الأرصاد تعلن استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا الجمعة

ارتفاع الأمواج 4 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة في البحر المتوسط غدًا

الأكثر قراءة

زملكاوي وبيحب شيكابالا جدا، شهادة تقطع الشك باليقين عن انتماء محمد صلاح الكروي

ارتفاع جديد في البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 مارس 2025

أحمد عادل: عمر الساعي لا يرتقي أن يكون لاعبا في الأهلي

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، انهيار ورق العنب وارتفاع الليمون البلدي

سعر السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف وانخفاض المرجان وسط 10 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الفراولة والجوافة واليوسفي يواصل قفزاته

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

انهيار جسر معلق مزدحم في الإكوادور ووقوع إصابات وسقوط سيارات بالنهر (فيديو)

جحيم خلف الأسوار، إغلاق مطار هيثرو في لندن وتحذير للمسافرين من الدخول (فيديو)

أنا مشغول الآن، زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون (فيديو)

علماء يكتشفون حقائق صادمة بعد دراستهم لنجم ساطع

المزيد

خدمات

المزيد

حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاض جديد بدرجات الحرارة ورياح

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسماء سورة الكهف وفضائلها ومكان نزولها (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 21 رمضان، رحيل العمالقة الإمام علي بن أبي طالب وبن ماجة وعثمان أرطغرل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية