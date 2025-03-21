الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر الوطني،
منتخب مصر الوطني، فيتو

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره الإثيوبي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك. 

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى حد كبير، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام المنتخب الإثيوبي في موقعة الجمعة المقبل، وبات من المتوقع أن يبدأ الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل كوكا - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أحمد عيد

الوسط: محمود تريزيجيه - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات. 

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينافاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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