قرعة علنية لتسكين المواطنين الموفقين لأوضاعهم بمنطقة الرابية في الشروق

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراء القرعة العلنية اليدوية الرابعة لتسكين المواطنين الذين سددوا المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بشرائح مساحات محددة بمدينة الشروق، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري بمقر جهاز مدينة الشروق.

وأكدت ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات الموجودة بالأراضي المضافة لكردون عددٍ من أجهزة المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية في اليوم المحدد طبقًا لشرائح المساحات (209م2 - ومن ٢٣٥م٢: ٢٦٧م٢)، ومن (۳۲۰ م ٢: ۳۹۹م2)، ومساحات (٤٠٠م٢ - ٥٠٠م٢ - ٦٠٠ م٢).



وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه على العملاء الحضور بداية من الساعة الـ10 صباحًا في التاريخ المحدد بمقر الجهاز، لإجراء عملية تسجيل الحضور، منوهًا أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للوحدات الإدارية والمهنية بالمدن الجديدة.

وأعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (١٥م٢: ٣٩ م2)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (33م2: 48م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، بجلسة يوم الأربعاء 23/4/2025.

والتقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، مسؤولي شركة Big العالمية، إحدى الشركات الرائدة في مجالات التنمية العمرانية، بهدف بحث أوجه التعاون، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بمسؤولي الشركة، موضحًا أن هناك دعمًا كاملًا من وزارة الإسكان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، ولا سيما في ما يتعلق بتوطين الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلية.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، خلال اللقاء، الأجيال المختلفة للمدن الجديدة، ومنها مدن الجيل الرابع، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وما تم ويجري تنفيذه من مشروعات بتلك المدن.

وأعرب مسؤولو الشركة عن سعادتهم باللقاء، وقدموا عرضًا بشأن سابقة عملهم في عدد من المدن حول العالم منذ 2015، والعمل في مجالات الإسكان والمباني الإدارية والأبراج والفنادق والمباني الرياضية وإنشاء أنظمة الحماية، وإنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة وتخطيط المدن، وبناء مباني منخفضة التكاليف، وتجارب استغلال مختلف المساحات بمواقع العمل، وإنشاء البنية الأساسية المستدامة.

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