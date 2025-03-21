رقم مميز لـ إيفان بيريزيتش في مباراة كرواتيا ضد فرنسا

تلقى منتخب فرنسا الخسارة أمام كرواتيا، بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، في أول ظهور لقائده كيليان مبابي بقميص الديوك منذ سبتمبر الماضي.

إيفان بيريزيتش

وسلطت شبكة "أوبتا" الضوء على النجم الكرواتي إيفان بيريزيتش، حيث أوضحت أنه بات أول لاعب يسجل هدفًا ويصنع آخر في مباراة واحدة أمام فرنسا منذ واين روني خلال مواجهة إنجلترا وفرنسا في نوفمبر 2015.

وأضافت أيضًا أن المنتخب الفرنسي استقبل 3 أهداف من آخر 4 أهداف في مرماه بضربات رأس، مما يعد نقطة ضعف واضحة، لأن هذا المعدل يتساوى مع ما استقبله المنتخب الفرنسي في آخر 53 مباراة.



أما صحيفة "ليكيب" سلطت الضوء على السجل القوي لمنتخب كرواتيا على أرضه ووسط جماهيره، حيث أشارت إلى أنه خسر مرتين فقط في آخر 18 مباراة على ملعبه.

ولفتت إلى أن المنتخب الكرواتي حقق الفوز في 11 مباراة مقابل 5 تعادلات، كما استقبل 6 أهداف فقط في آخر 11 مباراة وسط جماهيره.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا يوم الأحد المقبل في باريس، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة إسبانيا أو هولندا في الدور قبل النهائي.

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