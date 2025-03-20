تشكيل هولندا الرسمي أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، تشكيل فريقه لمواجهة منتخب إسبانيا، في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، المقرر لها اليوم الخميس.

تشكيل هولندا أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: فيربروخين.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، هاتو، فان هيكي، جيرترويدا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، رينديرز، فريمبونج.

خط الهجوم: كودي جاكبو، ممفيس ديباي، جاستن كلويفرت.

يشار إلى أن مباراة الإياب ستقام في ميستايا يوم الأحد المقبل.

كما يواجه المنتخب الإسباني خطر غياب عدد من لاعبيه عن مباراة الإياب المقررة يوم الأحد المقبل في ملعب ميستايا، حيث أن 8 لاعبين مهددون بالإيقاف في حال حصولهم على بطاقة صفراء خلال مواجهة الليلة.

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