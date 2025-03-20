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محافظ قنا يكشف أسباب تعطل سلالم الكهرباء بكوبري الشيخ يونس

كوبري الشيخ يونس
كوبري الشيخ يونس بوسط مدينة قنا

قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عن تعطل السلالم الكهربائية بـكوبري الشيخ يونس بوسط مدينة قنا، إننا نسعى لحل تلك الأزمة.

اسباب تعطل سلالم كوبري الشيخ يونس

واضاف محافظ قنا ردا على سؤال فيتو عن أسباب التعطل رد قائلا: "أرسلنا للشركة المنفذة لإعداد لجنة لكتابة تقرير عن أسباب التعطل لصيانته من الاعطال وبعد ذلك سنقوم بأعمال تركيب البلاط والإصلاح والصيانة للكوبري ليليق بخدمة المواطن القنائي".

ونوه المحافظ بتطوير الكورنيش على جانبي الطريق من خلال التوسعة والتشجير ليكون متنفس للمواطنين فى فصل الصيف.

ويعد الكوبري حلقة وصل بين شرق وغرب قنا، ومنطقة الشيخ يونس، بعيدًا عن شريط السكة الحديد الذي حصد أرواح مئات المواطنين.

وبلغت التكلفة الإجمالية للكوبري 11 مليون جنيه، وعمليات الإنشاءات تجري وفقًا للجدول الزمني المخطط له، وتم تزويد مداخل ومخارج النفق بسلالم متحركة لسهولة تنقل المواطنين.

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