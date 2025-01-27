الإثنين 27 يناير 2025
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اقتصاد

اتحاد الغرف يرفض رفع رسوم الإغراق أو مد تطبيقها على إطارات النقل والأوتوبيسات

أحمد الوكيل رئيس
أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية

عقدت اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والاغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، اجتماعا لمناقشة مقترح الجهاز برفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021  لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والاوتوبيسات، وتم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع سبعة رافضين الى أربعة موافقين، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر لتفهمهم لما عرضه اتحاد الغرف.

هناك انخفاض غير مسبوق في الواردات 

وأوضح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية انه طبقا لدراسة الاتحاد فلا يوجد “ضرر” حيث ان هناك انخفاض غير مسبوق في الواردات خلال  الأعوام الثلاثة الماضية من 1,6 مليون اطار الى 0,4 مليون اطار بنسبة انخفاض تتراوح من 72% الى 75%، وأن الزيادة التي تمت في عام 2023  كمياتها 45,444  إطار فقط  أي تشكل اقل من 0,04% من حجم السوق الذى يتجاوز 1,2 مليون اطار، وكذا انعدام السببية "Causality " بعد ثلاثة سنوات من تطبيق رسوم الإغراق مما يؤكد ان هناك أسباب أخرى للضرر وليس الاغراق. 

وأضاف الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التى لها تأثير على كافة وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كافة السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعا لخفضها.

واكد الوكيل ان تطبيق رسوم الإغراق او الحماية يجب ان يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلى والاهم المستهلك الذى يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة الى حماية المصنع المصرى في حالة وجود ضرر فعلى وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيدا من الاستثمارات وتوسع القائم منها.

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