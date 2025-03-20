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ثقافة وفنون

سلاف فواخرجي: تعرضت لمحاولة اغتيال في السودان ومعارض سوري أحبط المخطط

الفنانة سلاف فواخرجي،
الفنانة سلاف فواخرجي، فيتو

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن تعرضها لمحاولة اغتيال في السودان خلال عام 2013، موضحة أنها كانت تتواجد في السودان من أجل تكريم فني وحدثت حركات مريبة وغريبة والأمن السوداني تنبه لهذه التحركات بمساعدة معارض سوري شريف.

واقعة محاولة اغتيال سلاف فواخرجي

وأكدت سلاف فواخرجي، خلال لقاءها ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن هناك من شكك في هذه الواقعة وادعى أنها مفبركة ولكن هذا حقيقة، مضيفة: "الموضوع ده صعب الواحد يختلقه وكان في حركة غريبة بالفعل وبعض الأطراف السورية من الطرف الآخر وقتها خططوا لقتلي وكانوا يعتقدون أن قتل فنانة مؤيدة للنظام بمثابة انتصار للثورة".

هل ترفض سلاف فواخرجي المشاركة في أعمال فنية مع نجوم مصريين؟

وأشارت الفنانة سلاف فواخرجي، إلى أنها لا ترفض الظهور في أعمال فنية مع نجوم مصريين كبار ولكنها تختار الأدوار التي تظهر فيها قدراتها التمثيلية وليس الاعتماد على جمالها فقط، متابعة: "عايزة دور أمثل فيه مش بس شكلي وهتوشوفني في أدوار في مصر قريبا ومعروض علي شغل كثير وموضوع الورق يهمني جدا ولازم حاجة تحركني واعتز بدوري مع محمود عبد العزيز في فيلم ليلى البيبي دول واحترم الجمهور المصري".

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سلاف فواخرجي السودان معارض سوري برنامج اسرار قناة النهار الفنانة سلاف فواخرجي

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