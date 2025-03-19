الكاف يعلن مواعيد وملاعب مباريات ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
دوري أبطال أفريقيا، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مواعيد مباريات ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، للنسخة الحالية 2024-2025.
دوري أبطال أفريقيا
ووفقا لما نشره "كاف" عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، تقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 1 أبريل المقبل، بينما تلعب مواجهات الإياب في 8 أبريل، باستثناء مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ومولودية الجزائر، حيث تقام مباراة الإياب بينهما يوم 9 أبريل.
وجاءت مواجهات دور الثمانية على النحو التالي:
- ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) × الترجي الرياضي التونسي
- الذهاب: ملعب لوفتوس، جنوب أفريقيا
- الإياب: الملعب الأولمبي حمادي العقربي، تونس
- الأهلي المصري × الهلال السوداني
- الذهاب: ستاد القاهرة، مصر
- الإياب: ملعب الشيخة ولد بوضياف، نواكشوط - موريتانيا
- بيراميدز المصري × الجيش الملكي المغربي
- الذهاب: ستاد 30 يونيو، مصر
- الإياب: ستاد الشرف، مكناس - المغرب
- مولودية الجزائر × أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا)
- الذهاب: ستاد 5 يوليو 1962، الجزائر
- الإياب: ستاد أورلاندو، جنوب أفريقيا
نصف النهائي:
- الفائز من ماميلودي صن داونز × الترجي سيواجه الفائز من الأهلي × الهلال.
- الفائز من مولودية الجزائر × أورلاندو بايرتس سيواجه الفائز من بيراميدز × الجيش الملكي.
الكونفدرالية
تقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 2 أبريل، على أن تلعب مباريات الإياب في 9 أبريل، وجاءت المواجهات كالتالي:
- ستيلينبوش (جنوب أفريقيا) × الزمالك المصري
- الذهاب: ملعب كيب تاون، جنوب أفريقيا
- الإياب: ستاد القاهرة الدولي، مصر
- أسيك ميموزا (كوت ديفوار) × نهضة بركان المغربي
- الذهاب: ملعب فيليكس هوفويه بوانيي، أبيدجان
- الإياب: الملعب البلدي، بركان - المغرب
- شباب قسنطينة × اتحاد الجزائر (ديربي جزائري)
- الذهاب: ملعب الشهيد حملاوي، الجزائر
- الإياب: ستاد 5 يوليو 1962، الجزائر
- المصري البورسعيدي × سيمبا التنزاني
- الذهاب: ملعب السويس، مصر
- الإياب: دار السلام، تنزانيا
نصف النهائي:
- الفائز من أسيك ميموزا × نهضة بركان سيواجه الفائز من اتحاد الجزائر × شباب قسنطينة.
- الفائز من سيمبا × المصري سيواجه الفائز من الزمالك × ستيلينبوش.
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