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رياضة

دوري الأمم الأوروبية، إسبانيا وهولندا يتعادلان 1ـ1 في الشوط الأول

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

دوري الأمم الأوروبية، يتعادل منتخب إسبانيا، مع مضيفه منتخب هولندا، بهدف لكل فريق في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم الآن في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم منتخب إسبانيا عن طريق نيكولاس ويليامز في الدقيقة 9، ثم تعادل منتخب هولندا في الدقيقة 28 عن طريق كودي جاكبو. 

تشكيل هولندا أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: فيربروخين.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، هاتو، فان هيكي، جيرترويدا.
خط الوسط: فرينكي دي يونج، رينديرز، فريمبونج.

خط الهجوم: كودي جاكبو، ممفيس ديباي، جاستن كلويفرت.

تشكيل إسبانيا أمام هولندا

وجاء تشكيل المنتخب الإسباني كالتالي: سيمون - بيدرو بورو - لي نورماند - كوبارسي - كوكوريلا - زوبيميندي - بيدري - فابيان - يامال - نيكو ويليامز - موراتا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ريميرو، رايا، مينجويزا، هويسين، جريمالدو، ميرينو، أولمو، أيوزي، سامو، أليكس جارسيا، باينا، أويارزابال. 

يشار إلى أن مباراة الإياب ستقام في ميستايا يوم الأحد المقبل.

كما يواجه المنتخب الإسباني خطر غياب عدد من لاعبيه عن مباراة الإياب المقررة يوم الأحد المقبل في ملعب ميستايا، حيث إن 8 لاعبين مهددون بالإيقاف في حال حصولهم على بطاقة صفراء خلال مواجهة الليلة.

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اسبانيا هولندا دوري الأمم الأوروبية نيكولاس ويليامز كودي جاكبو

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