مسلسل ظلم المصطبة حلقة 3، فتحي عبد الوهاب يرتكب جريمة بحق ريهام عبد الغفور (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل ظلم المصطبة تطورات مثيرة، حيث ارتكب حمادة، الذي يجسد شخصيته الفنان فتحي عبد الوهاب، جريمة بشعة بحق زوجته هند، التي تلعب دورها الفنانة ريهام عبد الغفور.





وفي مشهد صادم، قام حمادة بالاعتداء على هند بوحشية، حيث كاد يودي بحياتها بعد ضربها بشكل مبرح، ثم قام باحتجازها في مخزن مهجور بمنطقة حوش عيسى، محاولًا إبعادها عن أعين حسن، الذي يجسد شخصيته الفنان إياد نصار، وكان يحبها في الماضي.



لكن الأحداث تأخذ منحى أكثر درامية عندما يتلقى حسن مكالمة غامضة تخبره بأن هند في خطر، وأن حمادة قام بإخفائها في مكان مجهول. وعلى الفور، يبدأ حسن في البحث عنها حتى يتمكن من العثور عليها، لينقلها سريعًا إلى المستشفى لإنقاذ حياتها.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدورأحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

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