رئيس الشاباك: الادعاءات ضدي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية رسالة رئيس الشاباك رونين بار للوزراء والتي جاء فيها:أن الادعاءات ضدي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

وقال رئيس الشاباك: إن الادعاءات ضدي مجرد غطاء لدوافع أخرى غريبة ومرفوضة من أساسها، مضيفا قدت بشكل شخصي صفقة التبادل بموافقة من رئيس الحكومة.

أفاد موقع والا العبري، ببدء جلسة الحكومة الإسرائيلية لإقالة رئيس الشاباك رونين بار.

ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رئيس الشاباك رونين بار قرر عدم حضور جلسة الحكومة المخصصة لإقالته.

جلسة إقالة رئيس الشاباك

ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تصوت الحكومة بالإجماع هذا المساء على إقالة رئيس الشاباك.

نظم آلاف الإسرائيليين في القدس، اليوم الخميس، احتجاجا على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس "الشاباك"، متهمين إياه بممارسات غير ديمقراطية ومواصلة الحرب في قطاع غزة.

مظاهرات في إسرائيل رفضا لإقالة رئيس الشاباك

وهتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بممارسات غير ديمقراطية ومواصلة الحرب في قطاع غزة، متجاهلا مصير الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في القطاع المحاصر.

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