الخميس 20 مارس 2025
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خارج الحدود

رئيس الشاباك يقرر عدم حضور جلسة الحكومة المخصصة لإقالته

رئيس الشاباك، فيتو
رئيس الشاباك، فيتو

ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رئيس الشاباك رونين بار قرر عدم حضور جلسة الحكومة المخصصة لإقالته.

جلسة إقالة رئيس الشاباك 

ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تصوت الحكومة بالإجماع هذا المساء على إقالة رئيس الشاباك.

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احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك، آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بالقدس

نظم آلاف الإسرائيليين في القدس، اليوم الخميس، احتجاجا على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس "الشاباك"، متهمين إياه بممارسات غير ديمقراطية ومواصلة الحرب في قطاع غزة.

مظاهرات في إسرائيل رفضا لإقالة رئيس الشاباك 

وهتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بممارسات غير ديمقراطية ومواصلة الحرب في قطاع غزة، متجاهلا مصير الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في القطاع المحاصر.

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية اعتدت على يائير غولان زعيم حزب الديمقراطيين المعارض خلال مظاهرة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس.

 

كما أدان عدد من السياسيين الإسرائيليين الاعتداءات التي نفذتها قوات الشرطة الإسرائيلية بحق المتظاهرين المناهضين لعودة الحرب على غزة وإقالة رئيس جهاز "الشاباك".

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رئيس الشاباك غزة إسرائيل

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