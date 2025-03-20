رئيس الشاباك يقرر عدم حضور جلسة الحكومة المخصصة لإقالته

ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رئيس الشاباك رونين بار قرر عدم حضور جلسة الحكومة المخصصة لإقالته.

جلسة إقالة رئيس الشاباك

ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تصوت الحكومة بالإجماع هذا المساء على إقالة رئيس الشاباك.

نظم آلاف الإسرائيليين في القدس، اليوم الخميس، احتجاجا على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس "الشاباك"، متهمين إياه بممارسات غير ديمقراطية ومواصلة الحرب في قطاع غزة.

مظاهرات في إسرائيل رفضا لإقالة رئيس الشاباك

وهتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بممارسات غير ديمقراطية ومواصلة الحرب في قطاع غزة، متجاهلا مصير الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في القطاع المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية اعتدت على يائير غولان زعيم حزب الديمقراطيين المعارض خلال مظاهرة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس.

كما أدان عدد من السياسيين الإسرائيليين الاعتداءات التي نفذتها قوات الشرطة الإسرائيلية بحق المتظاهرين المناهضين لعودة الحرب على غزة وإقالة رئيس جهاز "الشاباك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.