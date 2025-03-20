رسميًا، موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة

يزداد البحث من قبل المواطنين وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول، موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة.

ومن خلال السطور التالية، نستعرض موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة:

موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة

وحول موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة، وفقًا لما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك،عن موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة يبدأ رسميًا اعتبارًا من يوليو 2025، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على إقرار زيادة سنوية بحد أقصى 15%.

وبشأن موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة، فمن المقرر أن يكون موعد بدء تطبيق زيادة المعاشات الجديدة 2025 في 1 يوليو 2025، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد.

موعد صرف معاشات شهر أبريل

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل، ليبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري، بدلًا من الأول من أبريل، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستحقين قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الصرف سيكون متاحًا لما يقارب 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بإجمالي تكلفة تبلغ 38 مليار جنيه، من خلال جميع فروع البنوك المصرية، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، والمحافظ الإلكترونية، لضمان سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

كما وجه “عوض” التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشعب المصري، وخاصة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية: نستهدف زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو المقبل وسيقوم رئيس الهيئة القومية للتأمينات بإعلان كافة التفاصيل.

زيادة أجور العاملين في الدولة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": بدءًا من يوليو سيتم زيادة أجور العاملين في الدولة سواء في أجهزة الموازنة أو غير أجهزة الموازنة ليكون الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه، أسوة بالقطاع الخاص.

موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة،فيتو

زيادة العلاوات

وتابع: سيتم زيادة العلاوة التقليدية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه بزيادة 400 جنيه، وعلاوة مقطوعة إضافة بقيمة 300 جنيه.

وأكد أنه سيتم صرف علاوات إضافة زيادة أعضاء هيئة التدريس والتمريض وبعض الفئات.

تكلفة الحزمة الاجتماعية

وأشار إلى أن تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة من زيادة أجور ومرتبات ومعاشات تصل إلى 85 مليار جنيه.

تقسيم الحزمة الاجتماعية إلى شقين

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تنقسم إلى شقين:

1. إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي.

2. إجراءات متعلقة بالأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع السنة المالية الجديدة.

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