حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025 قبل عيد الفطر

يزداد البحث من قبل المواطنين وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول حقيقة تبكير صرف معاشات شهر أبريل لعام 2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، حقيقة تبكير صرف معاشات شهر أبريل لعام 2025

حقيقة تبكير صرف معاشات شهر أبريل لعام 2025

وحول حقيقة تبكير صرف معاشات شهر أبريل لعام 2025، لم يصدر أي بيان رسمي عن هيئة التأمينات الإجتماعية حتى الآن، يفيد بصرف معاشات شهر أبريل 2025 قبل عيد الفطر المبارك، ولكن وفقًا لبيان التأمينات الأخير، فمن المقرر رسميًا أن يتم صرف معاشات مارس لأكثر من 13 مليون مستفيد في أول أيام الشهر المقبل.

وحول حقيقة تبكير صرف معاشات شهر أبريل لعام 2025، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر أبريل 2025 سيبدأ من 1 أبريل 2025، ويستمر حتى نهاية شهر أبريل 2025.

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية: نستهدف زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو المقبل وسيقوم رئيس الهيئة القومية للتأمينات بإعلان كافة التفاصيل.

زيادة أجور العاملين في الدولة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": بدءًا من يوليو سيتم زيادة أجور العاملين في الدولة سواء في أجهزة الموازنة أو غير أجهزة الموازنة ليكون الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه، أسوة بالقطاع الخاص.

زيادة العلاوات

وتابع: سيتم زيادة العلاوة التقليدية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه بزيادة 400 جنيه، وعلاوة مقطوعة إضافة بقيمة 300 جنيه.

وأكد أنه سيتم صرف علاوات إضافة زيادة أعضاء هيئة التدريس والتمريض وبعض الفئات.



تكلفة الحزمة الاجتماعية

وأشار إلى أن تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة من زيادة أجور ومرتبات ومعاشات تصل إلى 85 مليار جنيه.

تقسيم الحزمة الاجتماعية إلى شقين

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تنقسم إلى شقين:

1. إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي.



2. إجراءات متعلقة بالأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع السنة المالية الجديدة.

حقيقة تبكير صرف معاشات شهر أبريل لعام 2025، فيتو

دعم الأسر المستحقة عبر بطاقات التموين

فيما يخص الشق الأول الذي يبدأ تطبيقه من شهر رمضان وحتى يونيو، أشار الوزير إلى تخصيص دعم نقدي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، حيث سيتم:

-منح 125 جنيها للبطاقة التي تضم فردا واحدا.

ـ250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، مع تكرار الدعم في عيد الفطر المبارك.

زيادات جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة"

أوضح وزير المالية أن برنامج "تكافل وكرامة" يشمل 5.2 مليون مستفيد، وستتم إضافة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، لتكون هذه الزيادة دائمة.

دعم القطاع الصحي والقضاء على قوائم الانتظار

تتضمن الحزمة الاجتماعية تمويلًا إضافيًا للقطاع الصحي، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لتغطية احتياجات 60 ألف حالة طبية تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.

كما سيتم زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة وتسريع إجراءات الموافقات للمرضى المحتاجين للدعم الصحي.

تمكين الشباب ودعم العمالة غير المنتظمة

أعلن الوزير إنشاء صندوق تمويلي بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الشباب وتوفير فرص العمل. كما سيتم تخصيص 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُصرف ست مرات خلال العام.



دعم الفلاحين وزيادة أسعار المحاصيل

أكد وزير المالية أن الحكومة تدعم الفلاحين عبر:

-زيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح.

-تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لدعم القطاع الزراعي.

-تحديد حد أدنى لشراء محصول القطن من الفلاحين.



زيادات الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو

مع بداية العام المالي الجديد، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، تشمل:

-علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها.

-علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها.

-زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.

-إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

-توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.

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