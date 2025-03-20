إحالة العاملين بوحدتي نقيطة ونوسا الغيط بالدقهلية للتحقيق بسبب التقصير في العمل

قررت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية إحالة العاملين بوحدتي نقيطة ونوسا الغيط للتحقيق، وذلك بسبب تقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية.



جاء هذا القرار في إطار المتابعة الميدانية شبه اليومية التي تجريها المديرية للإدارات والوحدات الاجتماعية، بهدف ضمان انتظام سير العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إحالة العاملين بوحدتي نقيطة ونوسا الغيط للتحقيق للتقصيرهم في العمل

وكانت قامت اليوم الدكتورة هالة عبدالرازق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بجولة ميدانية لإدارتي مركز المنصورة، وأجا لمتابعة سير العمل والإشراف علي مساعدات الدعم العيني المقدمة من مؤسسة التكافل الاجتماعي للمستفيدين تكافل وكرامة في جميع الإدارات الاجتماعية.

تدني مستوى الخدمات وحدتي نقيطة مركز المنصورة ونوسا الغيط مركز أجا



وأعربت عن استيائها وعدم رضاها عن مستوى أداء وحدتي نقيطة مركز المنصورة ونوسا الغيط مركز أجا ووجهت إنذار شديد اللهجه لمديري الإدارات ورؤساء الوحدات بتلاقي الملاحظات خلال ٤٨ ساعة وسيتم المتابعة المستمرة.

اجتماع موسع مع رؤساء الوحدات والأقسام بإدارة أجا الاجتماعية

كما عقدت اجتماع موسع مع رؤساء الوحدات والأقسام بادارة أجا الاجتماعية، لوضع آليات تطوير وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأت الزيارة بلقاء مدير الإدارة الاجتماعية بأجا،وخلال الزيارة استمعت لمتطلبات العاملين وتحدياتهم اليومية، كما توجهت لهم الشكر على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية.

تذليل جميع العقبات التى قد تواجه المواطنين

وشددت على ضرورة تذليل جميع العقبات التى قد تواجه المواطنين كما التقت بعدد من المواطنين ووجهت بإنهاء كافة طلباتهم على وجه الدقة، مؤكدة علي أن المواطن هو محور اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى.

كما شهدت تسليم المساعدات العينية المقدمة من مؤسسة التكافل الاجتماعي لمستفيدي تكافل وكرامة خلال شهر رمضان المبارك.

تأتى هذه استكمالا لسلسلة من المتابعات الدورية التى تنفذها مديرية تضامن الدقهلية لتعزيز التواصل بين العاملين والمديرية، وضمان توفير أفضل الخدمات الاجتماعية فى مختلف مراكز المحافظة.

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