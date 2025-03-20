مسلسل حكيم باشا الحلقة 20، وفاة أحمد فؤاد سليم بعد ترك وصيته لمصطفى شعبان

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل حكيم باشا حول احتفال واصل الذهبي وغراب بعد نجاحهما في الحصول على مناقصة المحجر، ووبخ حكيم ابنه عمه سليم على تكاسله في دفع التأمين لهذه المناقصة.

كما شهدت الحلقة صراع تقسيم الميراث بين أبناء نوح، فقال بحر إنه يريد الحصول على التجارة والفنادق في بحري وقالت برنسة إنها تريد أخذ القصر، بينما قال سليم إنه الكبير وأنه الذي سيحصل على القصر واشتد الخلاف بين بحر وسليم حتى أنهم شهروا أسلحتهم في وجه بعضهما البعض فاشتد التعب على والدهم نوح (أحمد فؤاد سليم) مما دفع حكيم لاستدعاء الدكتور خاطر.

كما أمر نوح في وجود أولاده وهو على فراش الموت بأن ملكه بالكامل من حق حكيم فاشتد الصراع بين أولاده، واختتم نوح حديثه لحكيم بأن ينفذ وصيته ثم رحل عن الحياة، وحرص حكيم على التحدث مع عمه بكلمات مؤثرة.

ثم ذهب حكيم للمغارة لجلب أموال منها ليعطي واصل الذهبي حقه ويطلب منه أن يسامح عمه نوح قبل دفنه ولكنه رفض وقال له واصل الذهبي إنه يريد المال بأكمله لكي يسامحه.

وانتهت الحلقة على تشييع جنازة نوح بحضور حكيم ووالده رضوان الباشا، بجانب عدد كبير من أهله.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 19

دارت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل حكيم باشا حول لقاء حكيم بواصل الذهبي وغراب عقب خروجه من المسجد، ولكنه لا يسلم عليهما، لذا فقد أوقفه غراب ليخبره أنه سيخسر كثيرًا.

وأثناء تواجد حكيم في “المندرة” وبينما كان يحاول إثناء ياسين عن قرار رحيله عن النجع تم إطلاق الرصاص عليه وهو وياسين وأصيب الأخير بجرح سطحي في كتفه على يد بخيت والذي كان يطلق الرصاص حتى يقتل حكيم، وعلى الجانب الآخر أمسك رجال حكيم بعوف قبل أن يطلق الرصاص عليهم، بينما أصاب جارحي، كبير المطاريد، بخيت لحظه هروبه إلى الجبل.

وأعترف بحر أمام والده بأنه هو الذي حاول قتل ياسين حتى لا يقاسمه هو وأشقاءه في الميراث، وصدم نوح من الأمر، وأصر على أن يدخل حكيم في تقسيم الميراث ولكنه رفض وتحاول غزل إقناعه ولكنه يوبخها.

ولا تزال غزل تحاول بكل ما أوتت من قوة الاستفادة من أي مال قبل توزيع الميراث، فقامت صفا بمنحها كل ذهبها ومالها في البنك ولم تتردد غزل في الحصول على كل هذا.

وبالرغم من الجرم الذي أجرمه عوف شفعت له عظيمة لدى حكيم وبالفعل أطلق سراحه دون انتقام، وانتهت الحلقة على احتفال غراب وواصل الذهبي وشبل بعد حصولهم على المحجر، وأثناء الإحتفال يحضر حكيم.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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