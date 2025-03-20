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رئيس جامعة سوهاج يشارك الإفطار الرمضاني الجماعي مع أسرة كلية الآداب

حفل الإفطار الرمضاني
حفل الإفطار الرمضاني الجماعي مع أسرة كلية الآداب بسوهاج

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أسرة كلية الآداب فى الإفطار الرمضاني الجماعي الذى أقامته الكلية بمقر الجامعة الجديد، احتفالا بالشهر الكريم كعادة سنوية مبهجة مليئة بروحانيات ونفحات الأيام المباركة التى تعيشها الأمة الإسلامية هذه الفترة.

 

  بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد توفيق عميد الكلية، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ومديري الوحدات بالكلية، وأعضاء الجهاز الإداري والطلاب من مختلف الفرق الدراسية.

 

وقد أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب، ومع قيادات الكلية والتجمع في جو أسري ساده أجواء الود والمحبة الممزوجة بمشاعر الفرح والسرور بالشهر الفضيل، متمنيًا من الله أن يعيد تلك الأيام الطيبة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها بأمن وسلام.

 

وقال الدكتور محمد توفيق، أن رئيس الجامعة شارك أسرة الكلية فى تناول وجبة الفطور الرمضاني، وعقب ذلك تم تنظيم عدد من الفقرات الترفيهية المسلية، مع فقرات من الانشاد الديني وفقرة التنورة.

 

 كما تناول رئيس الجامعة أطراف الحديث الودية الابوية مع الطلاب والطالبات، والتقط معهم الصور التذكارية معبراََ خلالها عن سعادته وحرصه على التواصل الاجتماعي الدائم مع أبنائه.

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