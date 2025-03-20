مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 20، عائلة أبو العزم تتآمر على ياسمين عبد العزيز

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة 20 من مسلسل وتقابل حبيب حول فارس الذي يحرص بعد عودته من الجونة على زيارة ليل ليطمئن عليها، ويخبرها بعودته، وخلال لقائهما، اتفقا على أن لا يسمحا لأي شخص بالتدخل بينهما أو التفريق بينهما مجددًا.

كما حرص فارس على حضور افتتاح “club” كاريمان، وعلى جانب آخر، ذهبت ليل إلى مدرسة ابنتها نور لتقديم شكوى ضد طفل يقوم بمضايقتها باستمرار.

وعندما طلبت من المديرة إلزام الطفل بالاعتذار، لجأت المديرة إلى والد الطفل، لكنه رفض الاعتذار بل وتعامل مع ليل بتجاوز واضح، حاولت ليل الاستعانة بيوسف لحل المشكلة، لكنه رفض التدخل، مما جعلها تلجأ إلى فارس، الذي لم يتردد في الحضور بسرعة ومعالجة الموقف.

بفضل تدخله، اضطر والد الطفل للاعتذار لليل، كما اعتذر الطفل لنور، الأمر الذي جعل ليل تشعر بالامتنان والراحة.

لاحقًا، أثناء جلوس ليل مع شقيقتها في الاستراحة، تلقت دعوة من إجلال وعبد العزيز، وعندما ذهبت إلى اللقاء، وجدت نفسها في مواجهة لوم واتهامات من إجلال وعبد العزيز بسبب استعانتها بفارس، حيث طلبت منها إجلال الابتعاد عنه تمامًا، وعدم اللجوء إليه في أي أمر يخصها أو يخص شقيقتها.

لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، فبعد رحيل ليل، اجتمع يوسف وعبد العزيز وإجلال، وقرروا الاتصال بفارس، مطالبين إياه بالابتعاد عنها تمامًا.

وأكد له يوسف أنها أصبحت بمثابة “عدوته”، ولا ينبغي أن يقف إلى جانبها، مشددًا على أنه حر في علاقته ببناته، كما هدده عبد العزيز قائلًا إنه إن اختار الوقوف بجانب ليل، فسيخسر كل شيء.

لكن فارس لم يتراجع، بل أكد لهم أنه غير مهتم بأي تهديد، حتى لو كلفه ذلك فقدان كل شيء، بعد هذا الموقف، اتفق يوسف وعبد العزيز وإجلال على ضرورة إبعاد ليل تمامًا عن المشهد، بأي طريقة ممكنة، وانتزاع حضانة ابنتيها منها، وانتهت الحلقة بمخطط جديد ضد ليل.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 19

دارت أحداث مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 19 حول فرح التي تنكر أنها تحب فارس وتحاول أن توهم ليل أنها كانت تقصد بكلامها شيء آخر.

أما رقية فتنهي حديثها مع عائلة أبو العزم بحدة، وبعدها تدخل في صدام حاد مع يوسف حول اجتماعها مع والده ووالدته لأنها لم تخبره بالأمر فترد عليه بأنه غير متواجد، ويشتعل الصدام حينما تتحضر للخروج وتخبره بأنها ستذهب لإحضار عمتها من المطار مع خالد دون أن تخبره بهذا الأمر من قبل.

ويخسر فارس اتفاق عمل بسبب صدام فرح وكاريمان، فيشعر تجاههما بالغضب ويتركهما سويا، ولاحقا يقول لهن أن تقوما بإعداد أنفسهن للعشاء في الوقت الذي يتسلل آدم إلى شقة ليل ويخبرها أن والده هو الذي أخبره ألا يذهب إليها، فتتواصل ليل مع فارس وتطلب منه التواصل مع والدته لكي تسمح لآدم أن يأتي إلى منزلها وهو ما يفعله فارس، ويظل يتحدث مع ليل طوال الليل حتى ينام ولا يذهب إلى فرح وكاريمان اللتان كانتا في انتظاره.

في اليوم التالي يعود فارس إلى القاهرة ويعتذر لفرح وكاريمان عن نومه المفاجيء ويطلب كذلك منهما كل على حدة أن يتحدث معهما لاحقا حول ما حدث في الجونة.

يشك يوسف في ما سبق وقالته له رقية ويتتبعها حتى فيلتها ليجدها بين عدد من الرجال الأجانب بتواجد خالد، وتسرع رقية من أجل إبعاده عن التجمع حتى لا يشك المتواجدون في وجود أزمة، ويتبين أن المتواجدين مع رقية هم أعضاء لشبكة مافيا عالمية تتعامل في كل ما هو غير مشروع.

يحاول يوسف الاستفسار عن هوية المتواجدين معها تقول له رقية إنهم رجال لهم نفوذ عالمي ولكن لا يجب أن يعرف أي شيء عنهم على الإطلاق حتى لا يصاب بمكروه، ويقول لها يوسف إن وجودها في حياته خطر على عائلته كله، وتؤكد رقية إن خطواتها محسوبة ولا تعرف طريق الخوف إطلاقا، وتخبره بأنه يجب عليه أن يتقبلها كما هي بعد أن عرف كل شيء كما طلبت منه عدم إخبار أحد بأي معلومة.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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