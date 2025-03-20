رسولنا قدوتنا، أمسية رمضانية بمركز شباب ميت العامل بالدقهلية

نظمت إدارة شباب أجا قسم البرلمان والتعليم المدني، في محافظة الدقهلية أمسية رمضانية متميزة تحت عنوان "رسولنا قدوتنا"، وذلك اليوم الخميس بمركز شباب ميت العامل التابع لإدارة شباب أجا، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

رسولنا قدوتنا" أمسية رمضانية بمركز شباب ميت العامل بأجا بالدقهلية

وذلك بحضور عدد من مراكز الشباب التابعه لادارة شباب اجا (الديرس، نوسا البحر اخطاب، ميت العامل، ميت فضالة، شنيسة، السبخا)، وشيماء السعدني مدرب بوزارة الشباب والرياضة واليونسيف، ودولت عزيز رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بالإدارة، وسمير صبري رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت العامل.

تناول الشيخ مصطفى عبد الرؤوف عبد النبى، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بالحديث عن فضل شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى خصائص هذا الشهر الفضيل وأثره على نفوس المسلمين. كما تحدث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مستعرضًا صفاته وأفعاله وأخلاقه، سواء مع زوجاته، الصحابة، خدمه أو حتى أعدائه، كما أبرز الشيخ مصطفى أيضًا خلق الحلم والتواضع وكيفية ممارستهما في شهر رمضان الكريم.

تدريب وتطوير الموارد البشرية، عن القدوة في شخصية الرسول

كما تحدث الدكتور السعدى نصر، المدرب الدولي في تدريب وتطوير الموارد البشرية، عن القدوة في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وصف الرسول بأنه القائد الملهم للبشرية وأعظم شخصية في التاريخ، كما استعرض جوانب شخصية النبي وسيرته النبوية. تطرق أيضًا إلى كيفية تشجيع النبي للصحابة لإبراز صفاتهم المتميزة، وركز على الأخلاق النبوية السبعة مثل الابتسامة، الكلمة الطيبة، الاحترام، الهدية، بناء منطقة مشتركة، ومساعدة الناس.

مركز شباب ميت العامل يقدم في تقديم الأنشطة المفيدة والهادفة للشباب

وفي سياق متصل رحب سمير صبرى، رئيس مجلس الإدارة بالحضور الكريم في بداية الأمسية، وأوضح الدور الهام الذي يقوم به مركز شباب ميت العامل في تقديم الأنشطة المفيدة والهادفة للشباب، والتي تهدف إلى تنمية قدراتهم الروحية والثقافية.

ومن جانبها قدمت الطليعة مريم محمد جراوش مجموعة من الابتهالات الدينية، التي أضفت روحانية وجمالًا على الأمسية الرمضانية، وفي ختام الأمسية، كانت آيات من القرآن الكريم مع الطليع شريف محمد رضوان، الذي أضاء الأجواء بقراءته العطرة، وتعتبر هذه الأمسية خطوة جديدة في إطار الأنشطة الرمضانية المميزة التي تنظمها إدارة شباب أجا، لتكون منصة لزيادة الوعي الديني والثقافي بين الشباب وتنمية روح القيم الإسلامية.

الهدف من الندوة

تهدف الندوة إلى أن تكون منطلقًا لإحياء الرسالة المحمدية وإحياء شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في وجدان الأمة وفي مشاعرها، وحتى يكون للرسول حضور في واقع الأمة بهديه ونوره وأخلاقه وروحيته العالية، حضورٌ في القلوب، وحضورٌ في النفوس، عزمًا وإرادة، حضوره كقدوة وقائدٍ وأسوة، نتأثر به في سلوكنا وأعمالنا ومواقفنا وقراراتنا، نتأثر به ونهتدي به.

يأتي التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومني جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومتابعة التنفيذ علي عبد الرحمن مدير إدارة شباب اجا.

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