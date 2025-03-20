الخميس 20 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أحمد سلامة: سارة بنتي مبقتش قاصر ومعملتش جُرم لما لبست هوت شورت

سارة سلامة، فيتو
سارة سلامة، فيتو

سارة سلامة، رد الفنان أحمد سلامة، على الانتقادات والهجوم الذي تتعرض لها ابنته الفنانة سارة سلامة لا سيما مع ارتدائها ملابس مثيرة.


موقف أحمد سلامة من الهجوم الذي تتعرض له ابنته سارة سلامة

وقال أحمد سلامة خلال لقائه مع برنامج "أوضة ضلمة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة "هي": في الأول كنت بتضايق دلوقت مبقتش كده ولا بشوف إيه مكتوب، سارة مبقتش قاصر هي شخصية كبيرة ومسئولة، هي بدأت 17 سنة في التمثيل، في مسلسل ابن حلال.

 

وتابع: وكان أول عمل لـ سارة سلامة وأنا عمري ما رحتلها اللوكيشن التصوير غير مرتين ومكنتش بتاخد رأيي في اللبس، وكان في استايلست وبتسمع كلامها وكانت بنوتة صغيرة ولبست هوت شورت، وعلى فكرة في حاجات أفظع من كده معملتش الجُرم يعني، زي أي بنونة عايزة تتدلع".

 

انتقادات لاذعة لـ سارة سلامة


كما تحدث "سلامة" عن تعرضها مؤخرًا لانتقادات لاذعة بسبب ظهورها في مسلسل "نقطة سودا" وانتقادات إجرائها عمليات تجميل: “السوشيال ميديا سمحت للانتقادات واللجان ودلوقت الناس مبتقعدش مع بعضها في وش بعض لا دول كلهم بيقعدوا بالموبايلات”.

 


برنامج "أوضة ضلمة"، تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة  قناة "هي" يوميًا خلال شهر رمضان من السبت إلى الخميس، في تمام الثامنة مساءً وتستضيف خلاله عددًا من نجوم الفن والرياضة الذين يتحدثون عن نجاحاتهم ومسيرتهم المميزة.
 

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