لابس كالسون، محمد رمضان يضع شرطًا غريبًا للفوز بجائزة الـ100 ألف جنيه (فيديو)

كشف الفنان محمد رمضان، خلال حلقة جديدة من برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، عن شرط غريب من أجل فوز صاحب الحظ والنصيب بجائزة الـ100 ألف جنيه.

شرط جديد للفوز بجائزة مدفع رمضان

وقال محمد رمضان خلال “مدفع رمضان”: "النهاردة قررنا نكسب صاحب النصيب والقدر اللي هيفوز بالـ 100 ألف جنيه يكون لابس كالسون، اللي لابس كالسون هيكسب آيفون".





وعثر الفنان محمد رمضان، على شاب مصري في أحد الشوارع يتوفر فيه شرط جائزة الـ 100 ألف جنيه من حيث ارتداء “الكالسون”.

شاب الكالسون يكشف ما سيفعله بجائزة محمد رمضان

وسأل محمد رمضان، الفائز بجائزة الـ 100 ألف جنيه: "هتعمل ايه بالـ50 ألف جنيه؟" ليرد الفائز: "مش هيعلموا حاجة"..ليواصل الفنان سؤاله: "طيب لو معاك 100 ألف جنيه هتعمل بيهم ايه؟" ليرد صاحب الحظ: "هنعمل مشروع ونأكل الناس عيش".

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