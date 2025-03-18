الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

أحد متضرري حريق منشأة ناصر: البضاعة اللي اتحرقت كلها مديون بها وسعرها يتخطى المليون جنيه

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

استمعت نيابة منشأة ناصر الجزئية، لأقوال أحد المتضررين من حريق في محلات ملابس في سوق بشارع نبيل الوقاد وقال إنه يمتلك “باكية ملابس” بالشارع، وأن الحريق تسبب في خراب بيوتهم وخسارته لما يزيد عن مليون جنيه ثمن البضائع التي تفحمت، خاصة أن هذه البضائع مديون بها لأصحاب المصانع.

وقال: إن الحريق شب عقب الفطار في تمام الساعة السادسة والنصف، وبدأ في حريق محل أحذية بجواره وامتدت النيران بسرعة شديدة وفشلوا في السيطرة عليها، وعندما هاتفوا سيارات الإسعاف والحماية المدنية وجدوا صعوبة في أول الأمر للدخول لموقع الحريق بسبب انتشار الباعة الجائلين بالمنطقة.

وقال شهود عيان: إن الحريق أثار حالة من الذعر بين الأهالي، خاصة مع تصاعد ألسنة الدخان الكثيف، فيما هرعت فرق الإنقاذ البري إلى الموقع تحسبًا لأي طارئ.

وكانت غرفة العمليات تلقت إخطارًا بوقوع حريق في محلات تجارية بمنطقة منشأة ناصر، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحريق نشب في متجرين لبيع الملابس، وتمكنت الفرق من احتواء النيران ومنعها من الانتشار إلى المباني المجاورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة.

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