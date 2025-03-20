التعليم: إطلاق برنامج تعليمي خاص بعد انتهاء اليوم الدراسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم مناقشة إطلاق برنامج تعليمي خاص بعد انتهاء اليوم الدراسي، ويستهدف 5000 طالب في 100 مدرسة مصرية، يقدم خلاله الجانب الفرنسي المناهج، وتدريب المعلمين، والإشراف على الجودة، وتقديم شهادة (DELF) بأسعار مدعمة.

إنشاء مدارس فرنسية جديدة في مصر

كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه هناك خطط لإنشاء مدارس فرنسية جديدة في مصر، تستهدف إنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية بحلول عام 2030، وذلك عبر تعزيز الشراكة بين الجهات التعليمية الفرنسية والحكومة المصرية ودعم القطاع التعليمي الخاص المصري لإنشاء مدارس تطبق المنهج الفرنسي.

وكان قد عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا اليوم، مع السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية، إريك شوفالييه، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون التعليمي والثقافي بين البلدين، ودعم التبادل الأكاديمي.

وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعا مع السفير الفرنسي لدعم وتعزيز التعاون في مجال التعليم وزيادة عدد المدارس الفرنسية

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو بصيلة رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للبروتوكولات والاتفاقيات والأستاذة أميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة، ومن الجانب الفرنسي ديفيد سادوليه، مستشار التعاون والشؤون الثقافية ودانيال رينولت، الملحق الثقافي للتعاون التعليمي وكليمانس فيدال ديلابلاش، المدير القطري للوكالة الفرنسية للتنمية.

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