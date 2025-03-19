الإعلامى محمد فودة: وزير التعليم يحدث نقلة نوعية في النظام التعليمى المصرى بتوجيهات الرئيس

أكد الكاتب والإعلامي محمد فودة عبر صفحته الرسمية بموقع "إكس" أنه يتابع باهتمام بالغ الخطوات التي يقوم بها السيد محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، لتطوير منظومة التعليم في مصر، مشيدًا بالإنجازات التي تم تحقيقها في هذا السياق، وفق توجيهات رئيس الجمهورية.

وقال فودة إنه يلاحظ بوضوح أن ما تم إنجازه حتى الآن يفوق توقعات الجميع، معتبرًا أن التطويرات التي شهدتها المنظومة التعليمية تحت قيادة الوزير عبد اللطيف تعتبر خطوة هامة نحو الارتقاء بمستوى التعليم في البلاد.

الإعلامي محمد فودة

وأضاف فودة أنه من أبرز الخطوات التي توقف عندها مؤخرًا هي إطلاق وزارة التعليم لمبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات المجتمع في الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" العالمية، إذ تعد هذه المبادرة جزءًا من الشراكة الاستراتيجية الطويلة بين الوزارة والشركة، حيث تم إطلاق "مركز الابتكار" (Innovation Hub) الذي يهدف إلى تقديم تقنيات حديثة وموارد تعليمية تساعد في تطوير المهارات الرقمية لطلاب مصر.

وأوضح فودة أن إطلاق هذه المبادرة المشتركة بين الوزارة و"مايكروسوفت مصر" يحمل أهمية خاصة في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في جميع القطاعات، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى إعداد الطلاب المصريين ليصبحوا خبراء في هذا المجال الحيوي، مما سيؤثر إيجابًا على سوق العمل المصري ويعزز قدرات الشباب في مواجهة تحديات المستقبل.

رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم، فيتو

وشدد فودة على أن هذا التعاون ليس فقط خطوة نحو تحديث المناهج الدراسية، بل هو أيضًا دليل على اهتمام الوزارة بتجهيز الأجيال القادمة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتوقع فودة أن يكون لهذا التعاون تأثير بالغ في تحسين جودة التعليم والتعلم في مصر، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات هي ما تحتاجه المنظومة التعليمية في المرحلة الحالية لضمان تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمستقبل أكثر تطورًا.

وأشار فودة إلى أن وزير التعليم نجح في وضع رؤية واضحة ومتكاملة لتطوير منظومة التعليم في مصر، حيث تم اتخاذ خطوات ملموسة على الأرض تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز قدرة الطلاب على المنافسة في المستقبل، ومن أبرز إنجازاته في هذا السياق هو إطلاق المبادرات التعليمية التي تركز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحفيز المجتمع على التفاعل مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يساهم في بناء جيل متميز، كما أظهرت الأرقام نجاح خطته، حيث ارتفعت نسبة الحضور إلى 85%، مما يعكس التفاعل الكبير من الطلاب وأسرهم مع المبادرات الجديدة، ويؤكد أن الوزارة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحسين العملية التعليمية في البلاد.

وزير التربية والتعليم، فيتو

واختتم فودة حديثه قائلا:"بإنصاف شديد، يمكننا أن نصف ما يقوم به السيد محمد عبد اللطيف وزير التعليم في مصر بأنه خطوات مهمة نحو المستقبل، تحمل في طياتها طموحات كبيرة لتطوير التعليم، فبفضل الجهود المستمرة التي يبذلها، أصبحت منظومة التعليم في مصر تشهد تحولات إيجابية تهدف إلى تحسين جودتها، ما يعزز قدرة الطلاب على مواكبة التغيرات العالمية، وسياسات الوزير تسعى بلا شك إلى دفع مصر إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال التعليم، عبر تفعيل برامج تكنولوجية متقدمة وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، مما يعكس إرادة حقيقية للنهوض بالتعليم وتحقيق نقلة نوعية تلائم تحديات العصر الحديث".

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