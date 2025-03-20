تعليم الإسكندرية تواصل جهودها لإنجاح مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لعلاج طلاب المدارس

استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، وفدًا من المؤسسة العالمية لأندية الليونز والذي ضم الدكتور عرفة قيقه، رئيس مبادرة “عيون أطفالنا مستقبلنا” بالمؤسسة العالمية لأندية الليونز والسيدة جيلان فرغلي منسق المبادرة بالإسكندرية.

وذلك بحضور الدكتورة غادة ندا مدير مديرية الشئون الصحية والدكتورة نجلاء سليم وكيل مديرية التربية والتعليم وقيادات مديريتي التعليم والصحة ؛ وذلك لاستعراض ومناقشة أهداف وفعاليات مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" وخطط تنفيذ مرحلة الكشوفات الطبية والعلاج والنظارات بالمبادرة.

وصرح مدير المديرية أن مرحلة الفحص الأولى للإبصار تتم بنجاح في وقت قياسي. وأعلن أن مرحلة الكشوفات الطبية والعلاج وتوزيع النظارات الطبية والتدخلات الجراحية، سوف تبدأ فور انتهاء إجازة عيد الفطر، على أن تتم قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وأضاف مؤكدًا أن الإسكندرية من أوائل المحافظات التي قامت بتنفيذ مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" بعد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الصحة والسكان، التربية والتعليم، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي والجمعية العالمية لأندية الليونز. حيث يأتي هذا البروتوكول تحت مظلة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان، والتي تشمل عددًا من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة التي تستهدف جميع الفئات العمرية على مستوي محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع أثنى مدير المديرية على المبادرة كونها تأتي في إطار اهتمام الدولة بالارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبنائنا الطلاب، مُشيرًا إلى أن المبادرة تهدف الى فحص وعلاج أكثر من 240 ألف طالب بالمدارس من الصف الأول إلى السادس الابتدائي بالمحافظة.

و عقَّب الدكتور عرفة قيقه أن إجراء الفحوصات والكشوفات الطبية المتخصصة التي ستبدء عقب إجازة العيد مباشرة، سوف تتم عن طريق فريق طبي محترف مزود بأحدث الأجهزة الطبية داخل مدارس مركزية سيتم تحويلها الى مستشفيات ميدانية. لتستقبل كل مدرسة مركزية التلاميذ المحددين من 30-40 مدرسة محيطة بها. سيتم توزيع المستلزمات العلاجية اللازمة للحالات المرضية وتجهيز وتسليم النظارات الطبية المجانية للطلاب المستحقين في مدارسهم. كما سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية متقدمة وجراحية إلى مستشفيات متخصصة، وذلك بالتعاون بين المؤسسة العالمية لأندية الليونز ومديريتي التربية والتعليم والصحة بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى فحص وعلاج 7 مليون طالب في المدارس الابتدائية في الريف المصري خلال 3 سنوات، بحلول عام 2027، وأضاف أنه تم تنفيذ المبادرة في محافظتي المنوفية والغربية في العامين الدراسيين السابق والحالي، حيث تم تقديم كافة الفحوصات الطبية المتخصصة والعلاج والنظارات وإجراء العمليات الجراحية.

و من جانبها صرحت الدكتورة غادة ندا أن الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والمشاركة في فعاليات المبادرة الرئاسية مؤكدةً أن المبادرة انطلقت في الإسكندرية يوم 16 مارس الجاري وتستهدف 240161 طالبًـا، وتم فحص 90911 خلال أربعة أيام بنسبة مئوية بلغت 37.9 % من عدد التلاميذ المستهدف. كما سيتم تحديد مشاكل الإبصار، ومن ثم يتم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمدارس المركزية.

وأشار (أبوزيد) إلى أن الهدف من المبادرة هو توفير بيئة تعليمية وصحية جيدة للطلاب بما يضمن لهم التركيز على دراستهم وتحقيق أفضل النتائج، إذ يُعتبر البصر عند الأطفال هو بوابتهم لإستكشاف العالم وتعلم المهارات الأساسية، والحفاظ على صحة عيونهم يساهم في تطورهم العقلي والاجتماعي، والذي ينعكس مباشرة على مستقبلهم.

وبيّنت السيدة جيلان فرغلي منسق المبادرة بالإسكندرية أن مبادرة (عيون أطفالنا مستقبلنا) المعروفة عالميا باسم "سایت فور كدز" بدأت عالميًا منذ ٢٣ عامًا كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة العالمية لأندية الليونز وشركة جونسون آند جونسون. حيث استفاد أكثر من 50 مليون تلميذ في مناطق أفريقيا، آسيا والمحيط الهادي من فحوصات نظر ذات جودة عالية، وتم توزيع أكثر من نصف مليون نظارة طبية مجانا.

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