نظمت كلية الزراعة جامعة عين شمس احتفالية كبرى لتكريم الأم المثالية، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وولاء عبد الغني عميد الكلية.

كلية الزراعة بجامعة عين شمس تكرم الأمهات المثاليات

‏‎وفي كلمته خلال الاحتفالية أعرب ولاء عبد الغني عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الذي يُكرّم الأمهات المثاليات من أبناء الكلية،مشيدًا بدور الأمهات المحورى في بناء المجتمع المصري، باعتبارهن نواة الأسرة والمجتمع، ويسهمن في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة.

‏‎ كما أكد أن هذا اليوم ليس مجرد احتفال، بل هو تكريم لقيم الإخلاص والتفاني التي تجسدها الأم المصرية في كل لحظة من حياتها.

‏‎حضر الاحتفال رؤساء الأقسام العلمية ومديري الإدارات وأعضاء الجهاز الإداري، وأحيي الاحتفالية الفنان ياسر سليمان.

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