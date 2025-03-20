محافظ قنا يكشف حقيقة فاتورة إفطار الوحدات المحلية

طالب الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأصحاب الصفحات بضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات.

وكشف محافظ قنا ، عن أزمة فاتورة مائدة الإفطار في الوحدات المحلية من صندوق الخدمات الخاصة بالديوان العام والتي عرفت “ببذخ الإفطار الجماعي بوحدات المحليات”.

وأوضح محافظ قنا، أن ما يتردد عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي من أن موائد الإفطار تكون على حساب الموظفين غير صحيح ولا يجوز أبدا.

وطالب عبدالحليم بضرورة تحري الدقة والصحة لما ينشر وخاصة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة من يقوم بالترويج لمثل هذه الشائعات.

وقال: "لدينا ما يثبت كل ما نتحدث عنه ومائدة الإفطار مع موظفي المحليات والعمال الغرض منها التواصل والاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها وهذا أمر متبع في كثير من المصالح الحكومية".

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