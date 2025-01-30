تراجع طلبات إعانات البطالة الأمريكية إلى 207 آلاف

كشفت وزارة العمل، عن تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن نمو الوظائف القوي استمر على الأرجح خلال شهر يناير الجاري.

طلبات إعانات البطالة الحكومية

انخفضت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 18,000 لتصل إلى 207,000 طلب، معدلة موسميا، في الأسبوع المنتهي في 25 يناير، وفقًا لما أعلنته وزارة العمل اليوم الخميس، حيث توقع الاقتصاديين أن تصل الطلبات إلى 224,000 طلب للأسبوع الماضي.

الفيدرالي يقرر تثبيت الفائدة

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC والذي استمر على مدار يومين.

وجاء قرار تثبيت الفائدة، في الاحتياطي الفيدرالي، لتكون إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪، وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن حيث كان في سبتمبر عندما بدأ تخفيف السياسة النقدية الصارمة المستخدمة لمواجهة ارتفاع التضخم الذي بدأ في عام 2021.

التضخم في أمريكا

والجدير بالذكر، أن التضخم في أمريكا ارتفع إلى 2.9% خلال ديسمبر، مقابل 2.7% في نوفمبر.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم 0.4%، إلا أنها وتيرة أسرع من المسجلة في نوفمبر عند 0.3%، وسجل التضخم الأساسي في أمريكا 3.2% على أساس سنوي، أي أقل من التوقعات البالغة 3.3%.

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