الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أمريكا تمدد إعفاء تركيا من عقوبات شراء الغاز الروسي

الغاز الروسي، فيتو
الغاز الروسي، فيتو

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على تمديد الإعفاء من العقوبات، ما يسمح لتركيا بمواصلة شراء الغاز الطبيعي الروسي حتى مايو، بحسب وكالة بلومبرج.

واردات الغاز التركية من روسيا

كان من المقرر أن ينتهي الإعفاء الممنوح لتركيا لمدة ثلاثة أشهر في 20 مارس، وجاء أكثر من 45% من واردات الغاز التركية من روسيا العام الماضي، كانت هذه الإمدادات حيوية خلال الشتاء الذي جاء أبرد من المعتاد، وستظل مهمة أيضا خلال الصيف بسبب التوقعات بتراجع توليد الطاقة الكهرومائية.

محادثات أمريكية تركية بشأن العقوبات

أجرى وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، ووزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، مكالمة هاتفية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث ناقشا خلالها موضوع العقوبات على الغاز الروسي إلى جانب قضايا اقتصادية، وأخرى تتعلق بالأمن القومي ذات الاهتمام المشترك، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية.

الاتحاد الأوروبي يخطط للاستغناء تدريجيا عن الغاز الروسي

ماسك: الخزانة الأمريكية تدفع 100 مليار دولار سنويا لأشخاص وهميين

تقليص إيرادات روسيا من الغاز

وفرضت الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي عقوبات على مصرف «غازبروم بنك»، المؤسسة المالية التي تعد أساسية لمدفوعات الطاقة، وذلك بهدف تقليص إيرادات روسيا من الغاز، لكن تم لاحقا منح إعفاءات للمستوردين الرئيسيين، وهما تركيا والمجر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغاز الروسي الغاز الطبيعي الروسي واردات الغاز التركية وزارة الخزانة الأمريكية تقليص إيرادات روسيا

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي يخطط للاستغناء تدريجيا عن الغاز الروسي

ماسك: الخزانة الأمريكية تدفع 100 مليار دولار سنويا لأشخاص وهميين

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: مستند يبرئ الجبلاية من أزمة القمة.. واللجنة الأولمبية تكتشف مفاجأة تقلب الموازين! وتوجه اللوم لهؤلاء!

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 3668 جنيها

خلافات محمد سامي في صناعة الدراما، 2011 بداية الأزمات و«المتحدة» أطاحت به

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

بن شرقي يدخل حسابات الزمالك

بعد توعد ترامب بإبادتهم، توفيق عكاشة يكشف مخططا أمريكيا لضرب الحوثيين بأسلحة أقرب للنووية

هل الليلة ليلة القدر؟ 3 علامات ترشحها لهذه المنزلة العظيمة

منوعات

المزيد

رقم قياسي عالمي، روسية تسبح 122 مترا تحت الجليد دون بدلة غوص

بن ستيلر: أتمنى تجديد آبل مسلسل SEVERANCE لموسم ثالث

كيم كارداشيان تمنع ابنة كانييه ويست من زيارته بسبب أندرو تيت

طريقة مبتكرة لنقل الصوت دون استخدام سماعات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 3668 جنيها

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم الخميس

بعد ارتفاعها لرقم قياسي، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

في 5 جمل.. اتعلم فن "قلب الترابيزة" مع عصام عمر في نص الشعب اسمه محمد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

هل صلة الرحم بالزيارة فقط؟ وليه بيتقال إن السوشيال ميديا بتبعد الناس عن بعض؟ جمعة يجيب

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في الصلح مع أهل الحيرة

المزيد
الجريدة الرسمية