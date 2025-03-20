أمريكا تمدد إعفاء تركيا من عقوبات شراء الغاز الروسي

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على تمديد الإعفاء من العقوبات، ما يسمح لتركيا بمواصلة شراء الغاز الطبيعي الروسي حتى مايو، بحسب وكالة بلومبرج.

واردات الغاز التركية من روسيا

كان من المقرر أن ينتهي الإعفاء الممنوح لتركيا لمدة ثلاثة أشهر في 20 مارس، وجاء أكثر من 45% من واردات الغاز التركية من روسيا العام الماضي، كانت هذه الإمدادات حيوية خلال الشتاء الذي جاء أبرد من المعتاد، وستظل مهمة أيضا خلال الصيف بسبب التوقعات بتراجع توليد الطاقة الكهرومائية.

محادثات أمريكية تركية بشأن العقوبات

أجرى وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، ووزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، مكالمة هاتفية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث ناقشا خلالها موضوع العقوبات على الغاز الروسي إلى جانب قضايا اقتصادية، وأخرى تتعلق بالأمن القومي ذات الاهتمام المشترك، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية.

تقليص إيرادات روسيا من الغاز

وفرضت الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي عقوبات على مصرف «غازبروم بنك»، المؤسسة المالية التي تعد أساسية لمدفوعات الطاقة، وذلك بهدف تقليص إيرادات روسيا من الغاز، لكن تم لاحقا منح إعفاءات للمستوردين الرئيسيين، وهما تركيا والمجر.

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