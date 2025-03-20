الخميس 20 مارس 2025
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اقتصاد

بنك إنجلترا المركزي: نتبنى نهجا متوسط الأجل للوصول إلى 2% تضخم

بنك إنجلترا المركزي،
بنك إنجلترا المركزي، فيتو

قالت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي، إنها تستهدف الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2%، وبما يسهم في استدامة النمو والتوظيف، مشيرة إلى أنها تتبنى نهجا متوسط ​​الأجل واستشرافيا لتحديد الموقف النقدي اللازم لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

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وصوتت اللجنة في اجتماعها اليوم الخميس، بأغلبية 8-1 على الإبقاء على سعر الفائدة البنكي عند 4.5%، وفضل أحد الأعضاء خفض سعر الفائدة البنكي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 4.25%.

توقعات التضخم على المدى الطويل

 وأشارت اللجنة، إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في خفض التضخم خلال العامين الماضيين، حيث انحسرت الصدمات الخارجية السابقة، وساهم النهج التقييدي للسياسة النقدية في الحد من آثار الجولة الثانية واستقرار توقعات التضخم على المدى الطويل.

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وأكدت أن هذا التقدم سمح للجنة بالتراجع التدريجي عن بعض قيود السياسة، مع الحفاظ على سعر الفائدة البنكي ضمن النطاق التقييدي لمواصلة الحد من الضغوط التضخمية المستمرة.

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