بنك إنجلترا يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 4.5% في ثاني اجتماعات 2025

قرر بنك إنجلترا المركزي، تثبيت أسعار الفائدة في ثاني اجتماعاته خلال عام 2025، بعد سلسلة الانخفاضات في الفائدة ضمن مسيرة التيسير النقدي التي بدأها في أغسطس الماضي.

تثبيت أسعار الفائدة

وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، برئاسة المحافظ أندرو بيلي، باحتماعها اليوم الخميس، لصالح تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند 4.5%.

نمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025

وكان بنك إنجلترا، حذر في اجتماعه الأخير في فبراير الماضي، من أنه سيتوخى الحذر في قراراته، حيث خفض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025.

كما توقع البنك ارتفاعا مؤقتا في معدل التضخم إلى 3.7%، متجاوزا المستهدف البالغ 2%، وعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وفقا لصناع السياسات في البنك.

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت الفائدة

يأتي ذلك بعد محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على موقفه بشأن أسعار الفائدة المرجعية، مع إشارته إلى احتمالية إجراء تخفيضات في وقت لاحق من العام.

وكانت لجنة السياسة الفيدرالية الأمريكية، قررت تثبيت أسعار الفائدة، أمس الأربعاء، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى المستقر عليه منذ ديسمبر، وكانت الأسواق تتوقع احتمالا ضئيلا للغاية لأي تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي استمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الأسبوع الجاري.

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