السيسي وأمير الكويت يدينان استئناف إسرائيل أعمالها العدائية على قطاع غزة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

الاتصال تناول أيضًا الأوضاع الإقليمية، حيث شهد التأكيد على توافق الرؤى بين مصر والكويت تجاه الأوضاع الراهنة في المنطقة وإدانتهما واستنكارهما لاستئناف إسرائيل أعمالها العدائية على قطاع غزة، مما أسفر حتى الآن عن سقوط مئات الضحايا بين شهداء ومصابين من المدنيين، ومن بينهم أطفال ونساء، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، وفي إطار المساعي المبيتة لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة لدفع الفلسطينيين من أهالي القطاع للهجرة.



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