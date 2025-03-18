الثلاثاء 18 مارس 2025
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أخبار مصر

السيسي وأمير الكويت يحذران من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وتوسع الصراع الإقليمي

السيسي وأمير الكويت،
السيسي وأمير الكويت، فيتو
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حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وما سيترتب عليها من تداعيات إنسانية وتدهور للوضع وتوسع للصراع الإقليمي وتقويض لفرص السلام والإستقرار في المنطقة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

الاتصال تناول أيضًا الأوضاع الإقليمية، حيث شهد التأكيد على توافق الرؤى بين مصر والكويت تجاه الأوضاع الراهنة في المنطقة وإدانتهما واستنكارهما لاستئناف اسرائيل أعمالها العدائية على قطاع غزة، مما أسفر حتى الآن عن سقوط مئات الضحايا بين شهداء ومصابين من المدنيين، ومن بينهم أطفال ونساء، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، وفي إطار المساعي المبيتة لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة لدفع الفلسطينيين من أهالي القطاع للهجرة.
 

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الرئيس السيسي أمير الكويت السيسي

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