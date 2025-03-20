مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقة "ارسم وابحث"

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي مسابقة بعنوان "ارسم وابحث" للمشتركين بنشاط التربية المتحفية من سن 13 سنة إلى 19 سنة.

يقدم المتحف هذه المسابقة للعام التاسع على التوالي، إذ يُولي أهمية خاصة لنشاط التربية المتحفية من أجل نشر الوعي الأثري لدى الطفل والنشء وتنمية مواهبهم، وإظهار إبداعاتهم الفنية.



تدور مسابقة "ارسم وابحث" هذا العام حول عمل "تمثال صغير لتلميذة"، وهو تمثال صغير من التراكوتا الملونة لتلميذة تجلس على كرسي وتكتب درسها على لوحة شمعية تضعها على ركبتيها، والتمثال من نوع «التناجرا» وهو اسم المدينة التي اكشف بها أكبر عدد من هذه التماثيل المشكَّلة من طين محروق حرقًا جيدًا، وهي ملونة بألوان تعبر عن الواقع من حيث الملابس وتصفيف الشعر وملامح الوجه.

وظهرت تماثيل التناجرا في الإسكندرية بكميات كبيرة، وامتد تاريخها ما بين القرنين الرابع والثاني قبل الميلاد.



يُقدَّم متحف الآثار ست جوائز قيمة؛ ثلاث في مجال الرسم وثلاث في مجال البحث، إذ تنقسم المسابقة إلى شقين: القسم الأول هو الرسم، حيث يتم رسم القطعة المطلوبة بانسيابية ومرونة في الخطوط، مع التركيز على التفاصيل والظل والنور. يُراعى الرسم على فرخ كانسون (Canson) وزنه لا يزيد عن 150 جرام، المساحة المطلوبة 35 * 50 واستخدام قلم رصاص فيبر- كاسل HB. التمثال سيكون متاح على الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف (Antiquities Museum).

أما القسم الثاني فهو البحث، ويجب أن يتسم بدقة المعلومات ويكون مناسبًا لأعمار المتسابقين، ولا يقل عدد صفحاته عن 6 صفحات ولا يزيد عن 10 صفحات. مسموح بكتابة البحث على الحاسب الآلي، وغير مقبول بكتابته يدويًا، ويجب أن تكون الصور المضافة بالبحث مُلونة. وسوف يتم تحديد موعد المحاضرة التي تخص الشخصية لاحقًا لتساعد المشتركين في عمل البحث.

يبدأ التسجيل من الخميس الموافق 20 مارس وحتى الخميس الموافق 10 إبريل 2025 لحين اكتمال العدد، ويتم قبول المتقدمين لهذه المسابقة من داخل محافظة الإسكندرية فقط.

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