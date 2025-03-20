الخميس 20 مارس 2025
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شركة ميناء القاهرة الجوى تحتفل بعيد الأم وتكرم 13 سيدة من الأمهات المثاليات

احتفالات مطار القاهرة
احتفالات مطار القاهرة بعيد الأم

 احتفلت شركة ميناء القاهرة الجوي فى أجواء أسرية مليئة بالبهجة والسرور بعيد الأم، وذلك بحضور المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس الإدارة، ولفيف من قيادات الشركة والسيدات المكرمات.


احتفالات شركة ميناء القاهرة بعيد الأم 

 بدأت الاحتفالية التي نظمها قطاع العلاقات العامة والمراسم بقاعة التدريب بتوزيع الورود وتهنئة الحضور بعيد الأم، وأكد إسحق فى كلمة له على تقديره واعتزازه بكل أم فى الشركة لنجاحها فى تحقيق التوازن بين دورها كزوجة وأم تكافح من أجل أبنائها ليكونوا نماذج مشرفة فى المجتمع مع عدم تقصيرها فى دورها تجاه عملها فهى بلا شك رمز العطاء والتضحية والحب بلا مقابل وهى الركيزة الاساسية لاستقرار الأسرة.

 

تكريم العاملات المتميزات بمطار القاهرة

 وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الهدايا التذكارية على الأمهات المكرمات من مختلف القطاعات مع تقديم الشكر اليهن وقد شمل التكريم كلا من شيرين عبدالله محمود، نجاة محمود عبدالوهاب الطوانسي، رباب نصر الدين محمد، تيسير عبدالعزيز امين، حنان عبد المنعم إبراهيم بدور، هناء محمود السيد عبدالعال، رضا كامل محمود عبدالعزيز، منال طلعت عبد الجواد، حنان يسر الله محمد السيد، شادية قرني عبدالمقصود، منى محمد عباس، مارسا إيليا جندي، صفاء أبو المجد امين.

وعبرت الأمهات المكرمات عن سعادتهن بهذا التقدير، والذي يأتي هذا الاحتفال في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة كونها شريك أساسي في نهضة المجتمع وإعداد أجيال من شباب المستقبل قادرة على تحمل المسؤولية.

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