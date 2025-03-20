الطفلة في حالة خطيرة، التقرير الطبي لمصابي حادث جسر السويس

تسلمت نيابة عين شمس التقرير الطبي لـ 3 أشخاص من أسرة واحدة أصيبوا في حادث تصادم أعلى الطريق بمنطقة جسر السويس.

وتبين من التقرير أن الأشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كسور باليدين والأرجل والأضلاع ويحتاجون إلى علاج أكثر من 21 يوما فيما ترقد الطفلة في العناية بحالة خطيرة بسبب شدة إصابتها بالرأس.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث أعلى الطريق بمنطقة جسر السويس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

حادث جسر السويس اليوم

وبالفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة بسيدتين وطفلة من أسرة واحدة ما أسفر عن إصابتهم، وفرت السيارة هاربة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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