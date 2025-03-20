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حوادث

النيابة تأمر بضبط سائق متهم بالتسبب في إصابة 3 أشخاص بجسر السويس

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

 أمرت نيابة عين شمس بسرعة ضبط وإحضار سائق سيارة اصطدم بـ 3 أشخاص من أسرة واحدة أعلى الطريق بمنطقة جسر السويس، مما أسفر عن إصابتهم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث أعلى الطريق بمنطقة جسر السويس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

حادث جسر السويس اليوم

 وبالفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة بسيدتين وطفلة من أسرة واحدة ما أسفر عن إصابتهم، وفرت السيارة هاربة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس منطقة جسر السويس غرفة عمليات النجدة النيابة العامة

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