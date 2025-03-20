مبابي ينهي أزمة في معسكر فرنسا قبل مواجهة كرواتيا

كشفت تقارير صحفية أن كيليان مبابي نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا أنهي أزمة جديدة، بتواجده في معسكر الديوك خلال شهر مارس الجاري.

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي ومايك ماينان حارس مرمى المنتخب الفرنسي وفريق ميلان، تحدثا سويا خلال معسكر هذا الشهر، وقاما بتصفية الأجواء بينهما.

وأوضحت الصحيفة أن ماينان هاجم زملاءه بشدة في غرفة خلع الملابس عقب الخسارة أمام إيطاليا بنتيجة 1-3 في سبتمبر الماضي بدوري الأمم الأوروبية، واتهم نجوما كبار بالتقصير منهم مبابي وأنطوان جريزمان الذي اعتزل اللعب الدولي لاحقا.



وأشارت ليكيب إلى أن ماينان أكد لمبابي أنه لم يكن يقصده فقط بحديثه في غرفة خلع الملابس بل وجه كلامه بشكل عام لجميع زملائه بسبب شعوره بضرورة التدخل في هذه اللحظة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن الثنائي مبابي وماينان ليسا مقربين ولكن يجمعهما احترام متبادل وطموح مشترك للفوز بكأس العالم في العام المقبل 2026.

موعد مباراة كرواتيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تقام مباراة كرواتيا ضد فرنسا اليوم الخميس 20 مارس 2025 على ملعب "بولجود" في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

تمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسوف يتم نقل مباراة كرواتيا ضد فرنسا على قناة beIN Sports HD 6.

وكان كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، عاد مجددا لصفوف منتخب فرنسا بعد أزمات مفخخة في أواخر العام الماضي مع ديشامب مدرب الديوك.

وغاب مبابي عن آخر معسكرين للديوك في أكتوبر ونوفمبر 2024 بداعي عدم الجاهزية البدنية، والرغبة في التركيز بشكل أكبر والاندماج مع فريقه الجديد ريال مدريد.

وتعرض كيليان لانتقادات حادة للغاية، كما تم اتهامه بالاعتداء جنسيا على فتاة أثناء قضاء إجازة سريعة في العاصمة السويدية ستوكهولم خلال أكتوبر الماضي.

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