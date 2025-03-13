الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

مبابي يعود لقائمة منتخب فرنسا بعد غيابه عن آخر معسكرين

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

عاد كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، مجددا لصفوف منتخب فرنسا بعد أزمات مفخخة في أواخر العام الماضي مع ديشامب مدرب الديوك.

غياب مبابي عن آخر معسكرين لمنتخب فرنسا 

غاب مبابي عن آخر معسكرين للديوك في أكتوبر ونوفمبر 2024 بداعي عدم الجاهزية البدنية، والرغبة في التركيز بشكل أكبر والاندماج مع فريقه الجديد ريال مدريد.

وتعرض كيليان لانتقادات حادة للغاية، كما تم اتهامه بالاعتداء جنسيا على فتاة أثناء قضاء إجازة سريعة في العاصمة السويدية ستوكهولم خلال أكتوبر الماضي.

وجه جديد ينضم لمنتخب فرنسا 

كما قرر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، استدعاء وجه جديد في القائمة، بضم ديزيريه دوي جناح باريس سان جيرمان.

منتخب فرنسا يواجه كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 

ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض مباراتين أمام كرواتيا يومي 20 و23 من الشهر الجاري في دور الثمانية ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

قائمة منتخب فرنسا لمباراتي كرواتيا 

وفيما يلي قائمة فرنسا:

حراسة المرمى: ماينان، شوفالييه، سامبا.

خط الدفاع: كلوس، ديني، ثيو هيرنانديز، كوناتي، كوندي، بافارد، ساليبا، أوباميكانو.

خط الوسط: كامافينجا، جيندوزي، كونيه، رابيو، تشواميني، زاير إيمري.

خط الهجوم: باركولا، دوي، عثمان ديمبلي، كولو مواني، ماركوس تورام، أوليسي، وكيليان مبابي.

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