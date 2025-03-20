الخميس 20 مارس 2025
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خارج الحدود

الكرملين يكشف تفاصيل رسالة بوتين للشرع

بوتين والشرع، فيتو
بوتين والشرع، فيتو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته إلى الرئيس السوري أحمد الشرع  استعداد روسيا لتطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال.

تطوير التعاون العملي مع القيادة السورية

أعلن ذلك متحدث الكرملين دميتري بيسكوف في إفادته الصحفية اليوم الخميس، موضحا أن موسكو تؤكد على استعدادها المستمر لتطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في كامل نطاق القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي من أجل تعزيز العلاقات الروسية السورية الودية التقليدية.

محادثة هاتفية مع الرئيس السوري

وكانت روسيا اتجهت إلى زيادة الاتصالات مع القيادة الانتقالية في سوريا، حيث أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره السوري أحمد الشرع، فيما  تحدث خبراء عن أن موسكو والإدارة المؤقتة في دمشق، اقتربتا من التوصل إلى حل وسط بشأن صيغ أخرى للتعاون.

إقامة اتصالات مع المعارضين

وتهتم موسكو في المقام الأول، وفقا لمسؤولين وخبراء، بمستقبل منشآتها العسكرية في المحافظات الساحلية السورية، حيث تحاول موسكو الحفاظ على مواقعها في سوريا، ما يعني تطوير أجندة سورية جديدة، فيما أظهر الجانب الروسي استعداده لإظهار أقصى قدر من البراغماتية وإقامة اتصالات مع المعارضين الذين أطاحوا بالأسد. 

ومن المتوقع، وفقا لخبراء، أن تطرح موسكو خطة جديدة وجوهرية للتعامل مع الإدارة الانتقالية في دمشق.

 

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فلاديمير بوتين روسيا القيادة السورية موسكو أحمد الشرع

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