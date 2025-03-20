الخميس 20 مارس 2025
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رياضة

قمصان يستقر على ثلاثي وسط الأهلي أمام إنبي

سامي قمصان مدرب الأهلي
سامي قمصان مدرب الأهلي

 استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ثلاثي خط الوسط في تشكيل الفريق أمام إنبي في كأس عاصمة مصر، حيث سيتواجد في متوسط الميدان كلا من عمرو السولية وأحمد رضا وعمر الساعي. 

يلتقي اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.


موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

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