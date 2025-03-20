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رياضة

انطلاق المرحلة السابعة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز اليوم

إنطلاق بطولة الجمهورية
إنطلاق بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز

تنطلق اليوم  الخميس ولمدة ثلاثة أيام فعاليات المرحلة السابعة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز للدرجات الخامسة والسادسة تحت رعاية الاتحاد المصري للفروسية وبالتعاون مع نادي نوبلس للفروسية.

وتقام البطولة علي ملاعب نادي فروسية الحرس الجمهوري وبمشاركة ٧٠ مشاركا.

وأشاد محمد عبدالمنعم رئيس نادي نوبلس للفروسية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في 2014.


وأعرب عن سعادته بتنظيم البطولة مشيرا إلى أن إقامة البطولة  على ملاعب نادي فروسية الحرس الجمهوري  هي خطوة جديدة نحو تعزيز دور الرياضة ونشرها.

وأضاف عبد المنعم: نحن فخورون بتنظيم البطولة على ملاعب الحرس الجمهوري لما يوفره من  بيئة مثالية لتنظيم مثل هذه المسابقات، التي تساهم في رفع الوعي المجتمعي بقدرات اللاعبين لتحقيق إنجازات عالمية ونطمح في المستقبل إلى توسيع نطاق هذه الفعاليات لتشمل رياضات متعددة، وفتح المجال أمام المزيد من الأبطال ليظهروا في أفضل صورة لهم.

وأشاد أيضا بدور الاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر نحو تطوير رياضة الفروسية في مصر.

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